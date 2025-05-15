Владимир Зеленский показался в стильной вышиванке: где купить рубашку, как у президента Украины
- Владимир Зеленский на День вышиванки 15 мая появился в черной вышитой рубашке от украинского бренда DAMIRLI.
- Бренд DAMIRLI специализируется на мужской одежде и уже не впервые одевает президента.
15 мая в Украине отмечают День вышиванки. В этот день Владимир Зеленский появился в стильной черной рубашке от украинского бренда.
Подробнее о вышивке президента Украины и бренде, который ее создал – в материале Show 24.
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Так, черная рубашка Владимира Зеленского имеет глубокую символику и называется "Сила, что держит мир". Главная особенность этой вышиванки – геометрический орнамент из красных ягод в форме ветви калины, расположен в центральной части изделия. Калина в украинской культуре символизирует кровь, пролитую за Родину, а также олицетворяет несокрушимость, национальную идентичность и постоянное возрождение. Белый контур вокруг ягод создает впечатление защиты и света, что оберегает корни нации. Интересно, что форма орнамента напоминает пчелиные соты – символ общественного единства, порядка и выносливости. Черный цвет рубашки, по словам дизайнеров, не имеет ничего общего с трауром. Наоборот, он символизирует достоинство в сложные времена, сосредоточенность воли и тишину перед важным шагом.
Эта вышиванка – не просто одежда. Это броня из ткани. Она о том, кто не кричит, но держит,
– объяснили в бренде.
Что известно о DAMIRLI
- Это украинский бренд мужской одежды, который создает коллекции в неаполитанском стиле. Все изделия компании шьются по итальянским стандартам с использованием высококачественной бортовой ткани.
- Бренд также предлагает услуги индивидуального пошива. Клиенты могут самостоятельно выбрать ткань и персонализировать все детали для создания идеального костюма.
Стоит отметить, что DAMIRLI не впервые одевает президента – на День Независимости 2023 Владимир Зеленский также появился в вышиванке от этого производителя. Стоимость той президентской рубашки составляет 375 евро. По среднему банковскому курсу на 15 мая 2025 года, это примерно 17 тысяч гривен.
Заметим, накануне наша редакция писала о вышитой рубашке Елены Зеленской. Она также выбрала изделие от украинского бренда. Правда, это был не DAMIRLI.