Владимир Зеленский показался в стильной вышиванке: где купить рубашку, как у президента Украины

15 мая в Украине отмечают День вышиванки. В этот день Владимир Зеленский появился в стильной черной рубашке от украинского бренда.

Подробнее о вышивке президента Украины и бренде, который ее создал – в материале Show 24.

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Так, черная рубашка Владимира Зеленского имеет глубокую символику и называется "Сила, что держит мир". Главная особенность этой вышиванки – геометрический орнамент из красных ягод в форме ветви калины, расположен в центральной части изделия. Калина в украинской культуре символизирует кровь, пролитую за Родину, а также олицетворяет несокрушимость, национальную идентичность и постоянное возрождение. Белый контур вокруг ягод создает впечатление защиты и света, что оберегает корни нации. Интересно, что форма орнамента напоминает пчелиные соты – символ общественного единства, порядка и выносливости. Черный цвет рубашки, по словам дизайнеров, не имеет ничего общего с трауром. Наоборот, он символизирует достоинство в сложные времена, сосредоточенность воли и тишину перед важным шагом.

Эта вышиванка – не просто одежда. Это броня из ткани. Она о том, кто не кричит, но держит,

– объяснили в бренде.

Что известно о DAMIRLI

Это украинский бренд мужской одежды, который создает коллекции в неаполитанском стиле. Все изделия компании шьются по итальянским стандартам с использованием высококачественной бортовой ткани.

Бренд также предлагает услуги индивидуального пошива. Клиенты могут самостоятельно выбрать ткань и персонализировать все детали для создания идеального костюма.

Стоит отметить, что DAMIRLI не впервые одевает президента – на День Независимости 2023 Владимир Зеленский также появился в вышиванке от этого производителя. Стоимость той президентской рубашки составляет 375 евро. По среднему банковскому курсу на 15 мая 2025 года, это примерно 17 тысяч гривен.

Заметим, накануне наша редакция писала о вышитой рубашке Елены Зеленской. Она также выбрала изделие от украинского бренда. Правда, это был не DAMIRLI.