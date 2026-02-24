"Курган & Agregat", Александр Рудинский и другие: Зеленский наградил деятелей культуры

Владимир Зеленский постановил отметить наградами и орденами украинских деятелей культуры и художников. Президент принял это решение к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения.

Президент Зеленский раздал награды за заслуги в "укреплении государственности", самоотверженность, помощь в защите суверенитета и верности украинскому народу. Об этом сообщает соответствующий указ на сайте Офиса Президента.

К слову "Выстояли тогда, выстоим и сейчас": Зеленская и звезды с болью вспоминают 24 февраля 2022 года

Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени участников группы "Курган & Agregat", которые активно волонтерят и помогают Силам Обороны: Амила и Рамила Насировых и Евгения Володченко.

Также орден "За заслуги" III степени лидер государства присвоил известным украинским актерам – Анастасии Пустовит и Александру Рудинскому.

Орденом княгини Ольги III степени президент Украины наградил Веру Агееву – писательницу и литературоведа, а также культуролога Тамару Гундорову.

Это не единственные деятели украинской культуры, которые получили награду от президента. Также орден "За заслуги" III степени получили:

Семен Кантор – директор Музея современного искусства Одессы;

Богдан Логвиненко – писатель, журналист, общественный деятель,

Иван Мелета – артист оркестра Львовской национальной филармонии имени Мирослава Скорика.

Как волонтерит группа "Курган & Agregat"?