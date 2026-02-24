Укр Рус
Украинские звезды "Курган & Agregat", Александр Рудинский и другие: Зеленский наградил деятелей культуры
24 февраля, 14:42
2

"Курган & Agregat", Александр Рудинский и другие: Зеленский наградил деятелей культуры

Мария Касий
Основні тези
  • Президент Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени группу "Курган & Agregat", Анастасию Пустовит и Александра Рудинского за их вклад в укрепление государственности.
  • Орденом княгини Ольги III степени были награждены Вера Агеева и Тамара Гундорова.

Владимир Зеленский постановил отметить наградами и орденами украинских деятелей культуры и художников. Президент принял это решение к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения.

Президент Зеленский раздал награды за заслуги в "укреплении государственности", самоотверженность, помощь в защите суверенитета и верности украинскому народу. Об этом сообщает соответствующий указ на сайте Офиса Президента.

Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени участников группы "Курган & Agregat", которые активно волонтерят и помогают Силам Обороны: Амила и Рамила Насировых и Евгения Володченко.

Также орден "За заслуги" III степени лидер государства присвоил известным украинским актерам – Анастасии Пустовит и Александру Рудинскому.

Орденом княгини Ольги III степени президент Украины наградил Веру Агееву – писательницу и литературоведа, а также культуролога Тамару Гундорову.

Это не единственные деятели украинской культуры, которые получили награду от президента. Также орден "За заслуги" III степени получили:

  • Семен Кантор – директор Музея современного искусства Одессы;
  • Богдан Логвиненко – писатель, журналист, общественный деятель,
  • Иван Мелета – артист оркестра Львовской национальной филармонии имени Мирослава Скорика.

Как волонтерит группа "Курган & Agregat"?

  • Коллектив "Курган & Agregat" с первых дней полномасштабного вторжения активно присоединился к волонтерскому движению. Евгений Володченко, Амил и Рамил Насировы не только собирали средства на войско, но и открыто высказывались об артистах, которые проводят благотворительные туры лишь ради формальности.
  • В 2024 году коллектив в течение евротура собрал более 14 миллионов гривен, а в июле этого года собрал еще около 19 миллионов гривен. За их деятельность в 2024 году президент Зеленский наградил музыкантов знаком отличия "Золотое сердце".
  • Весной этого года состоится европейский тур группы "Курган & Agregat". Об этом говорится на странице Амила Насирова. Как и обычно, вся сумма с прибыли пойдет на помощь защитникам и защитницам.