"Курган & Agregat", Александр Рудинский и другие: Зеленский наградил деятелей культуры
- Президент Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени группу "Курган & Agregat", Анастасию Пустовит и Александра Рудинского за их вклад в укрепление государственности.
- Орденом княгини Ольги III степени были награждены Вера Агеева и Тамара Гундорова.
Владимир Зеленский постановил отметить наградами и орденами украинских деятелей культуры и художников. Президент принял это решение к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения.
Президент Зеленский раздал награды за заслуги в "укреплении государственности", самоотверженность, помощь в защите суверенитета и верности украинскому народу. Об этом сообщает соответствующий указ на сайте Офиса Президента.
К слову "Выстояли тогда, выстоим и сейчас": Зеленская и звезды с болью вспоминают 24 февраля 2022 года
Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени участников группы "Курган & Agregat", которые активно волонтерят и помогают Силам Обороны: Амила и Рамила Насировых и Евгения Володченко.
Также орден "За заслуги" III степени лидер государства присвоил известным украинским актерам – Анастасии Пустовит и Александру Рудинскому.
Орденом княгини Ольги III степени президент Украины наградил Веру Агееву – писательницу и литературоведа, а также культуролога Тамару Гундорову.
Это не единственные деятели украинской культуры, которые получили награду от президента. Также орден "За заслуги" III степени получили:
- Семен Кантор – директор Музея современного искусства Одессы;
- Богдан Логвиненко – писатель, журналист, общественный деятель,
- Иван Мелета – артист оркестра Львовской национальной филармонии имени Мирослава Скорика.
Как волонтерит группа "Курган & Agregat"?
- Коллектив "Курган & Agregat" с первых дней полномасштабного вторжения активно присоединился к волонтерскому движению. Евгений Володченко, Амил и Рамил Насировы не только собирали средства на войско, но и открыто высказывались об артистах, которые проводят благотворительные туры лишь ради формальности.
- В 2024 году коллектив в течение евротура собрал более 14 миллионов гривен, а в июле этого года собрал еще около 19 миллионов гривен. За их деятельность в 2024 году президент Зеленский наградил музыкантов знаком отличия "Золотое сердце".
- Весной этого года состоится европейский тур группы "Курган & Agregat". Об этом говорится на странице Амила Насирова. Как и обычно, вся сумма с прибыли пойдет на помощь защитникам и защитницам.