Президент Украины дал большое интервью известному датскому музыканту и телеведущему Беньямину Гаву. Во время беседы Зеленский впервые за долгое время показал своих домашних питомцев и рассмешил забавной историей о реакции первой леди на подаренного щенка.

Во время беседы с иностранным гостем глава государства неожиданно заговорил о пушистых членах своей семьи. Владимир Зеленский признался, что всего у них живет четыре собаки, и прямо в кадре познакомил журналиста с двумя из них – мини-пуделем Вики и питбулем по кличке Фрейя. Президент сразу вспомнил забавный момент, когда впервые принес маленького питбуля домой и показал Елене Зеленской, которая была совершенно не готова к такому пушистому сюрпризу.

Рассказывая о своих питомцах, украинский лидер не сдерживал улыбки. Он отметил, что мини-пудель Вики – чрезвычайно умная, но в то же время в шутку назвал ее "опасным" животным.

Вики – это Виктория, победа. Для меня, для нас это очень важно,

– объяснил выбор имени президент.



Зеленский показал своих собак / скрин видео

Особое внимание в разговоре уделили истории появления питбуля Фрейи. У этого щенка очень символическая родословная, ведь она – внучка знаменитого пса Атоса, который смог пережить страшную российскую оккупацию Бучи весной 2022 года. Тогда волонтеры спасли животное и помогли переправить его в Соединенные Штаты.

За океаном Атоса приютил профессиональный заводчик и большой друг Украины Франсиско Лопес. Именно он является другом абсолютного чемпиона мира по боксу Теренса Кроуфорда. В августе этот известный спортсмен приехал в Киев, чтобы выразить свою солидарность с украинским народом, и привез главе государства особенный подарок.

Этот замечательный боксер приехал к нам, чтобы поддержать Украину, и привез мне этого маленького щенка. Он сказал: "Я слышал, что вы хотите создать FREYJA – систему противовоздушной обороны, которая будет защищать Украину, поэтому я привез вам того, кто будет защищать вас. Это девочка, ее зовут Фрейя". И что я мог сделать? Я отдал ее жене, а она говорит: "О, нет!",

– поделился воспоминаниями Зеленский.

Глава государства с удовольствием показал Беньямину Гаву, как сейчас выглядят пушистые питомцы. На милых кадрах видно, что Фрейя уже заметно подросла и позирует в стильной теплой куртке с капюшоном, а позади нее верно сидит мини-пудель Вики.

Владимир Зеленский показал собак: смотрите полное интервью

Кстати, недавно в сети заметили, как из публичного пространства исчезла Елена Зеленская. Что именно случилось с первой леди, неизвестно, но 24 Канал вспоминал ее самые стильные образы.