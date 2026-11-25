Під час спілкування з іноземним гостем глава держави несподівано заговорив про пухнастих членів своєї родини. Володимир Зеленський зізнався, що загалом у них живе четверо собак, і просто в кадрі познайомив журналіста з двома з них – мініпуделем Вікі та пітбулем на прізвисько Фрея. Президент одразу пригадав кумедний момент, коли вперше приніс маленького пітбуля додому та показав Олені Зеленській, яка була зовсім не готова до такого пухнастого сюрпризу.

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Розповідаючи про своїх улюбленців, український лідер не стримував усмішки. Він зазначив, що мініпудель Вікі – надзвичайно розумна, але водночас жартома назвав її "небезпечною" тваринкою.

Вікі – це Вікторія, перемога. Для мене, для нас це дуже важливо– пояснив вибір імені президент.

Зеленський показав своїх собак / скрин відео

Особливу увагу в розмові приділили історії появи пітбуля Фреї. Це цуценя має дуже символічний родовід, адже є онукою знаменитого пса Атоса, який зміг пережити страшну російську окупацію Бучі навесні 2022 року. Тоді волонтери врятували тварину та допомогли переправити її до Сполучених Штатів.

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За океаном Атоса прихистив професійний заводчик і великий друг України Франсіско Лопес. Саме він є товаришем абсолютного чемпіона світу з боксу Теренса Кроуфорда. У серпні іменитий спортсмен приїхав до Києва, щоб висловити свою солідарність з українським народом, і привіз главі держави особливий подарунок.

Цей прекрасний боксер приїхав до нас, щоб підтримати Україну, і приніс мені це мале цуценя. Він сказав: "Я чув, що ви хочете створити FREYJA – систему протиповітряної оборони, яка захищатиме Україну, тож я привіз вам декого, хто захищатиме вас. Це дівчинка, її звати Фрея". І що я міг зробити? Я віддав її дружині, а вона каже: "О, ні!"– поділився спогадами Зеленський.

Очільник держави залюбки показав Беньяміну Гаву, який вигляд зараз мають пухнасті улюбленці. На милих кадрах можна побачити, що Фрея вже помітно підросла та позує у стильній теплій курточці з капюшоном, а позаду неї вірно сидить мініпудель Вікі.

Володимир Зеленський показав собак: дивіться повне інтерв'ю

До речі, нещодавно мережа помітила, як з публічного простору зникла Олена Зеленська. Що саме було з першою леді – невідомо, але 24 Канал згадував її найстильніші образи.