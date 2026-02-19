Онлайн или офлайн: Владимир Зеленский сказал, как учатся его дети

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об обучении своих детей во время войны. Украинский лидер поблагодарил жену Елену за то, что сын и дочь имеют неплохое образование.

Зеленский заговорил о семье в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Разговор вышел на его ютуб-канале 18 февраля.

К слову Стала молодой леди, – Владимир Зеленский впервые за долгое время рассказал о дочери

Это не обычное образование, потому что оно в онлайн-формате. Конечно, это не то же, что офлайн, но уже как есть. Однако это касается всех украинцев. Мы в одинаковой позиции,

– сказал Владимир Зеленский.

Полномасштабное вторжение повлияло на жизнь всех украинских семей, в том числе и на семью президента. Зеленский признался, что ему не хватает времени на родных, они скучают друг по другу.

Владимир Александрович рассказал, что пропустил момент, когда повзрослела дочь Александра. А вот сын Кирилл имеет много вопросов к отцу, но он не имеет достаточно времени, чтобы ответить на них.

Интервью с Владимиром Зеленским: смотрите видео онлайн

Что известно о семье Владимира Зеленского?