Зеленский заговорил о семье в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Разговор вышел на его ютуб-канале 18 февраля.
К слову Стала молодой леди, – Владимир Зеленский впервые за долгое время рассказал о дочери
Это не обычное образование, потому что оно в онлайн-формате. Конечно, это не то же, что офлайн, но уже как есть. Однако это касается всех украинцев. Мы в одинаковой позиции,
– сказал Владимир Зеленский.
Полномасштабное вторжение повлияло на жизнь всех украинских семей, в том числе и на семью президента. Зеленский признался, что ему не хватает времени на родных, они скучают друг по другу.
Владимир Александрович рассказал, что пропустил момент, когда повзрослела дочь Александра. А вот сын Кирилл имеет много вопросов к отцу, но он не имеет достаточно времени, чтобы ответить на них.
Интервью с Владимиром Зеленским: смотрите видео онлайн
Что известно о семье Владимира Зеленского?
Владимир и Елена родились в Кривом Роге и учились в одной школе, однако в параллельных классах.
Зеленский рассказывал, что влюбился в будущую жену с первого взгляда, но она была не одинока. В конце концов, отношения Владимира и Елены начали развивать уже после окончания гимназии.
В 2003 году влюбленные поженились. Уже через год у них родилась дочь Александра, а в 2013 году на свет появился сын, которого супруги назвали Кириллом.
В 2022 году дочь Зеленских стала студенткой. Неизвестно, в каком университете учится Александра, однако первая леди Украины делилась, что девушка выбрала юридическую специальность.