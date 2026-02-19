Зеленський заговорив про сім'ю в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Розмова вийшла на його ютуб-каналі 18 лютого.
До слова Стала молодою леді, – Володимир Зеленський вперше за довгий час розповів про доньку
Це не звичайна освіта, тому що вона в онлайн-форматі. Певна річ, це не те саме, що офлайн, але вже як є. Проте це стосується всіх українців. Ми в однаковій позиції,
– сказав Володимир Зеленський.
Повномасштабне вторгнення вплинуло на життя всіх українських сімей, зокрема й на сім'ю президента. Зеленський зізнався, що йому бракує часу на рідних, вони сумують одне за одним.
Володимир Олександрович розповів, що пропустив момент, коли подорослішала донька Олександра. А от син Кирило має багато запитань до батька, але він не має достатньо часу, щоб відповісти на них.
Інтерв'ю з Володимиром Зеленським: дивіться відео онлайн
Що відомо про сім'ю Володимира Зеленського?
Володимир та Олена народилися у Кривому Розі та навчалися в одній школі, проте в паралельних класах.
Зеленський розповідав, що закохався у майбутню дружину з першого погляду, але вона була не самотня. Зрештою, стосунки Володимира та Олени почали розвивати вже після закінчення гімназії.
У 2003 році закохані одружилися. Вже через рік у них народилася донька Олександра, а у 2013 році на світ з'явився син, якого подружжя назвало Кирилом.
У 2022 році донька Зеленських стала студенткою. Невідомо, в якому університеті навчається Олександра, проте перша леді України ділилась, що дівчина обрала юридичну спеціальність.