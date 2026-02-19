Президент України 18 лютого дав нове інтерв'ю британському журналісту Пірсові Моргану, яке вийшло на його ютуб-каналі. У Зеленського запитували не тільки про політику, але й про стосунки з його сім'єю.
До слова Я не прийму все, – Зеленський назвав головні перешкоди миру
Пірс Морган поцікавився, як повномасштабна війна вплинула на його особисте життя та стосунки з родиною. Зеленський зізнався, що йому "бракує часу" на сім'ю.
Зокрема, лідер країни висловився про доньку Олександру. Зеленський розповів, що пропустив ту мить, як подорослішала дівчинка.
Донька вже не дитина, а молода леді, і я втратив цей час. Втратив цей період між її дитинством і нинішнім моментом. Я навіть не скажу, що через війну. Я втратив це через себе. Звісно, це через цей воєнний період. Але в будь-якому разі це моє особисте питання,
– сказав Володимир Зеленський.
Президент України додав, що у його сина буває безліч запитань до батька. Але їм не завжди знаходиться час поспілкуватися.
"Ми сумуємо одне за одним. Це та стабільна річ, яку в нас є, окрім любові одне до одного", – підсумував Зеленський.
Що відомо про дітей Володимира Зеленського?
- Володимир та Олена Зеленські одружилися у 2003 році. Уже на наступний рік у пари народилась донька Олександра. У 2013 році на світ з'явився син Кирило.
- Раніше в інтерв'ю телеканалу RailNews24 президент розповідав, що його діти залишаються в Україні. На думку лідера держави, це вкрай важливо. Адже після завершення війни вони так само долучаться до розвитку країни.
- Донька Олександра зараз здобуває вищу освіту в університеті в Києві. Дівчина опановує юридичну професію. Син наразі навчається в школі.