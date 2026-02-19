Онлайн чи офлайн: Володимир Зеленський сказав, як навчаються його діти

Президент України Володимир Зеленський висловився про навчання своїх дітей під час війни. Український лідер подякував дружині Олені за те, що син і донька мають непогану освіту.

Зеленський заговорив про сім'ю в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Розмова вийшла на його ютуб-каналі 18 лютого.

Це не звичайна освіта, тому що вона в онлайн-форматі. Певна річ, це не те саме, що офлайн, але вже як є. Проте це стосується всіх українців. Ми в однаковій позиції,

– сказав Володимир Зеленський.

Повномасштабне вторгнення вплинуло на життя всіх українських сімей, зокрема й на сім'ю президента. Зеленський зізнався, що йому бракує часу на рідних, вони сумують одне за одним.

Володимир Олександрович розповів, що пропустив момент, коли подорослішала донька Олександра. А от син Кирило має багато запитань до батька, але він не має достатньо часу, щоб відповісти на них.

Інтерв'ю з Володимиром Зеленським: дивіться відео онлайн

Що відомо про сім'ю Володимира Зеленського?