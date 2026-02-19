Стала молодой леди, Владимир Зеленский впервые за долгое время рассказал о дочери

Президент Владимир Зеленский высказался о своей семье. Он вспомнил о дочери и признался, что пропустил момент, когда она повзрослела.

Президент Украины 18 февраля дал новое интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое вышло на его ютуб-канале. У Зеленского спрашивали не только о политике, но и об отношениях с его семьей.

Пирс Морган поинтересовался, как полномасштабная война повлияла на его личную жизнь и отношения с семьей. Зеленский признался, что ему "не хватает времени" на семью.

В частности, лидер страны высказался о дочери Александре. Зеленский рассказал, что пропустил тот момент, как повзрослела девочка.

Дочь уже не ребенок, а молодая леди, и я потерял это время. Потерял этот период между ее детством и нынешним моментом. Я даже не скажу, что из-за войны. Я потерял это из-за себя. Конечно, это из-за этого военного периода. Но в любом случае это мой личный вопрос,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что у его сына бывает множество вопросов к отцу. Но им не всегда находится время пообщаться.

"Мы скучаем друг по другу. Это та стабильная вещь, которую у нас есть, кроме любви друг к другу", – подытожил Зеленский.

Что известно о детях Владимира Зеленского?