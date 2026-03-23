Это его выбор, – Зеленский ответил, как относится к желанию сына стать солдатом
- Президент Зеленский редко видится с семьей во время войны, но знает об увлечениях своей 21-летней дочери, которая заканчивает университет.
- Зеленский отметил, что выбор сына стать солдатом является его личным, и для него главное, чтобы парень оставался в Украине.
Президент Владимир Зеленский редко видится с семьей и детьми во время большой войны. Однако он рассказал, как дела у его взрослой дочери и младшего сына.
Президент Украины дал интервью ВВС и поделился личным. Фрагмент разговора опубликовали на странице в инстаграме.
Смотрите также Есть сигналы, что возможно продолжение обменов, – Зеленский после встречи делегаций в США
Владимир Зеленский рассказал, что его дочь скоро закончит обучение в университете. И хотя ему не удается проводить с ней много времени, он видит и знает о ее увлечениях и вкусах.
Дочь – ей уже 21 год, она уже не ребенок. Прекрасно, я очень ее люблю. И характер есть. Есть личность – это круто,
– поделился Владимир Зеленский.
Лидер страны добавил, что все его встречи с женой и детьми – это "прекрасные моменты". Ведь времени на такой досуг у него совсем нет.
Корреспондент BBC также вспомнила, что в свое время Елена Зеленская говорила о том, что их 13-летний сын хочет стать солдатом. Президент ответил, как относится к таким мыслям Кирилла.
Это исключительно его выбор – кем быть. Для меня самое главное, чтобы он был в Украине,
– сказал Владимир Зеленский.
Что известно о детях Владимира Зеленского?
- Владимир и Елена Зеленские находятся в браке более 20 лет. В 2004 году у супругов родилась дочь Александра. Через 9 лет они стали родителями во второй раз – родился сын Кирилл.
- Во время полномасштабной войны Елена Зеленская вместе с детьми остаются в Украине. Сейчас они получают образование – Александра учится в университете на юридическом факультете, а Кирилл в школе.
- Ранее в интервью Пирсу Моргану Владимир Зеленский говорил, что его дочь уже стала "юной леди". Из-за нехватки времени президент пропустил тот момент, когда Александра повзрослела.