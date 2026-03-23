Президент Украины дал интервью ВВС и поделился личным. Фрагмент разговора опубликовали на странице в инстаграме.

Смотрите также Есть сигналы, что возможно продолжение обменов, – Зеленский после встречи делегаций в США

Владимир Зеленский рассказал, что его дочь скоро закончит обучение в университете. И хотя ему не удается проводить с ней много времени, он видит и знает о ее увлечениях и вкусах.

Дочь – ей уже 21 год, она уже не ребенок. Прекрасно, я очень ее люблю. И характер есть. Есть личность – это круто,

– поделился Владимир Зеленский.

Лидер страны добавил, что все его встречи с женой и детьми – это "прекрасные моменты". Ведь времени на такой досуг у него совсем нет.

Корреспондент BBC также вспомнила, что в свое время Елена Зеленская говорила о том, что их 13-летний сын хочет стать солдатом. Президент ответил, как относится к таким мыслям Кирилла.

Это исключительно его выбор – кем быть. Для меня самое главное, чтобы он был в Украине,

– сказал Владимир Зеленский.

Что известно о детях Владимира Зеленского?