Накануне украинский президент встретился с американским лидером. Внимание прессы привлек внешний вид Владимира Зеленского.

Глава государства для визита в Белый дом выбрал стилизованный костюм от украинского дизайнера Виктора Анисимова (бренд VIKTORANISIMOV), передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Иностранное издание посвятило целую статью Виктору Анисимову, которую назвало так: "Знакомьтесь с дизайнером, который одел Зеленского в костюм".

Оказалось, что судьба познакомила президента и дизайнера еще 20 лет назад, когда Зеленский работал в области юмора. Всем известно, что лидер Украины в своих образах предпочитал стиль милитари, но все изменилось после инцидента в Овальном кабинете.

Напомним, журналист Брайан Гленн раскритиковал президента из-за его наряда. Он спросил Зеленского: "Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм?". Президент Украины ответил: "У вас какие-то проблемы?". Когда Гленн продолжил давление, заявив, что "многие американцы имеют проблемы с теми, кто не уважает дресс-код Овального кабинета", Зеленский заявил, что наденет официальный костюм только после завершения войны в Украине.

От так, президентская команда обратилась к Анисимову, чтобы тот стал модным консультантом Владимира Зеленского.

Сам дизайнер отметил, что "президент одевался так, чтобы ему было удобно".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото Getty images

Виктор создал черный пиджак с прямыми краями, углы которого были срезаны под углом 90 градусов. Дизайнер также сшил черный блейзер с закругленными углами и разработал формальный пиджак в милитари стиле и брюки в тон.

Анисимов отметил, что Зеленский отказался от стилизованного костюма в синем цвете. Как передает модный консультант, президент на такую идею ответил довольно лаконично: "Это выглядит слишком модно".

Кроме того, украинский президент не хочет отказываться от черного цвета в наряде. Но у дизайнера есть мечта, которую желает реализовать в ближайшем будущем.

Классический костюм. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время,

– признался Виктор.

Кроме того, Владимир Зеленский в комментарии объяснил, почему в очередной раз надел костюм, который понравился Трампу.

Как прошла встреча Трампа и Зеленского?