Володимир Зеленський обрав стильний образ від українського дизайнера для зустрічі з Трампом
- Володимир Зеленський обрав костюм від українського дизайнера Віктора Анісімова для зустрічі з Дональдом Трампом.
- Зустріч лідерів відбулася за зачиненими дверима.
Напередодні український президент зустрівся з американським лідером. Увагу преси привернув зовнішній вигляд Володимира Зеленського.
Глава держави для візиту у Білий дім обрав стилізований костюм від українського дизайнера Віктора Анісімова (бренд VIKTORANISIMOV), передає 24 Канал з посиланням на The New York Times.
Не пропустіть Українська дизайнерка присоромила Наталію Могилевську за носіння підробок
Іноземне видання присвятило цілу статтю Віктору Анісімову, яку назвало так: "Знайомтесь з дизайнером, який одягнув Зеленського у костюм".
Виявилось, що доля познайомила президента та дизайнера ще 20 років тому, коли Зеленський працював у царині гумору. Усім відомо, що лідер України у своїх образах віддавав перевагу стилю мілітарі, та все змінилось після інциденту в Овальному кабінеті.
Нагадаємо, журналіст Брайан Гленн розкритикував президента через його вбрання. Він запитав Зеленського: "Чому ви не носите костюм? У вас є костюм?". Президент України відповів: "У вас якісь проблеми?". Коли Гленн продовжив тиск, заявивши, що "багато американців мають проблеми з тими, хто не поважає дрес-код Овального кабінету", Зеленський заявив, що одягне офіційний костюм лише після завершення війни в Україні.
Від так, президентська команда звернулась до Анісімова, щоб той став модним консультантом Володимира Зеленського.
Сам дизайнер зазначив, що "президент одягався так, щоб йому було зручно".
Віктор створив чорний піджак із прямими краями, кути якого були зрізані під кутом 90 градусів. Дизайнер також пошив чорний блейзер із закругленими кутами та розробив формальний піджак у мілітарі стилі та штани в тон.
Анісімов зазначив, що Зеленський відмовився від стилізованого костюма у синьому кольорі. Як передає модний консультант, президент на таку ідею відповів доволі лаконічно: "Це виглядає занадто модно".
Крім того, український президент не хоче відмовлятись від чорного кольору у вбранні. Та у дизайнера є мрія, яку бажає реалізувати у найближчому майбутньому.
Класичний костюм. Сподіваюся, це станеться найближчим часом,
– зізнався Віктор.
Крім того, Володимир Зеленський у коментарі пояснив, чому вкотре одягнув костюм, який сподобався Трампові.
Як пройшла зустріч Трампа і Зеленського?
- Лідери країн спершу поспілкувались з журналістами, а тоді провели зустріч за зачиненими дверима.
- Пізніше українську делегацію пригостили смачними стравами: осінній салат з артишоками, смажена курятина з бататом і карамельний бісквіт із мандариновим морозивом.
- За словами українського президента, зустріч з Дональдом Трампом може наблизити завершення війни в Україні.