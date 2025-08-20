Украинский юморист Владимир Жогло похудел более чем на 64 килограмма и показал свой обновленный вид в новом интервью.

Комик рассказал, как изменил питание, чтобы поддерживать форму, и что помогло ему достичь такого результата. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал lviv24.

Так, выяснилось, что вес юмориста сейчас составляет 99 килограммов. До этого он перенес операцию по уменьшению желудка на 80% – этот метод похудения Жогло выбрал из-за слишком насыщенного рабочего графика и нехватки времени.

На пике весил 164. Я носил на себе еще одного полноценно взрослого человека,

– поделился Владимир.

Он рассказал, что сейчас питается небольшими порциями по 150 граммов. В рационе нет строгих запретов, однако юморист отказался от блюд, которые трудно потреблять физически, в частности от бургеров и хот-догов. Кроме того, он уменьшил количество жирного и жареного, полностью исключил бобовые и мучное, почти не употребляет сладкого, не пьет газированных напитков и перестал есть на ночь.

К тому же Жогло поделился, что алкоголь употребляет очень редко.

