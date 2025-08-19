Кроме того, признался, как это воспитывать ребенка с особыми потребностями. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал lviv24.

Он (Остап – 24 Канал) еще не общается, еще в памперсе и не может выполнять базовые задачи, не осознает определенных процессов и их не понимает. Ты имеешь взрослого ребенка, который по факту ведет себя как специфический маленький ребенок,

– рассказал о Владимире.

В октябре мальчику будет 5 лет и сейчас он постоянно занимается с высококвалифицированными реабилитологами в специальном центре развития.

Жогло отметил, что прогресс у сына есть, но его трудно заметить сразу. Ребенок повторяет слова, однако пока не использует их сознательно. Он может сказать "мама" или "папа", но не осознает, что его отец – Владимир. У малыша пока отсутствует понимание причинно-следственных связей.

Юморист добавил, что семья до сих пор не получила точного диагноза. Хотя медики предполагают аутизм, в консультативном заключении указано "психические патологии".

Несмотря на все трудности, Владимир подчеркнул, что его сын всегда просыпается радостным, что заряжает родителей позитивом.

