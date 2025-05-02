Сбросил за полгода 54 килограмма: Владимир Жогло ошеломил результатом похудения

Юморист Владимир Жогло кардинально изменился за последнее время. Звезда "Варьятов" рассказал, как ему удалось похудеть и что стало причиной.

Владимир Жогло впервые признался, что за полгода похудел на 54 килограмма. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на интервью юмориста каналу "Разговор".

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Звезда "Варьятов" рассказал, что из-за веса у него появились проблемы со здоровьем. Именно это было причиной похудения. Комик хотел быть опорой для семьи и наладить свое самочувствие.

"У меня уже была ситуация со здоровьем, когда врач сказал: "Я не знаю, сколько еще в таком режиме ты сможешь жить дальше. Я не могу дать тебе какие-то гарантии, это полгода, это пять лет или десять. Может, через две недели ты уже будешь инсулинозависимый. Может, у тебя через полгода проявится тромбоз. Может, через два месяца у тебя будет ишемическая болезнь сердца", – поделился Владимир Жогло.

У него было два варианта – резко изменить образ жизни или сделать операцию. Владимир понял, что из-за своей занятости он бы не смог придерживаться режима. Поэтому выбрал второй вариант.

Проблемы со здоровьем существовали, их набралось достаточно много. Было два варианта выхода из этой ситуации. Первый – очень резко и самостоятельно взяться за себя и пойти по пути абсолютного изменения образа жизни. Что, в принципе, очень трудно... Мы пообщались с женой и она настояла на втором варианте – пойти на операцию,

– признался Жогло.



Владимир Жогло в 2023 и сейчас / Коллаж Show 24

Юморист сообщил, что ему удалили желудок на 80%. Это большой процент, но достаточный для его организма. Операция состоялась 1 декабря 2024 года. Сейчас Владимир также придерживается дефицита калорий, поэтому продолжает худеть.

"На момент съемки прошло пять месяцев после хирургического вмешательства. Все работает так, как работало раньше. Всего-навсего происходит дефицит калорий. Сейчас я не могу за 1 раз употреблять больше чем 150 граммов пищи. Это единственное мое ограничение, хоть я ем все, но в очень маленьких порциях. Мне хватает, я наедаюсь и насыщаюсь едой", – поделился Владимир Жогло.

Ранее Владимир Жогло рассказывал, что часто получает в свою сторону упреки, почему он не на фронте. Юморист объяснял, что добровольно ходил в ТЦК. И его признали непригодным, ведь диагностировали ожирение, гепатоз, аллергию на металл и другие болезни, из-за которых он не может служить в армии.