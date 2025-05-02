Володимир Жогло вперше зізнався, що за пів року схуд на 54 кілограми. Про це пише Show 24 з посиланням на інтерв'ю гумориста каналу "Розмова".

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Зірка "Вар'ятів" розповів, що через вагу у нього з'явилися проблеми зі здоров'ям. Саме це було причиною схуднення. Комік хотів бути опорою для сім'ї та налагодити своє самопочуття.

"У мене вже була ситуація зі здоров'ям, коли лікар сказав: "Я не знаю, скільки ще в такому режимі ти зможеш жити далі. Я не можу дати тобі якісь гарантії, це пів року, це п'ять років чи десять. Може, через два тижні ти вже будеш інсулінозалежний. Може, у тебе через пів року проявиться тромбоз. Може, через два місяці в тебе буде ішемічна хвороба серця", – поділився Володимир Жогло.

У нього було два варіанти – різко змінити спосіб життя або зробити операцію. Володимир зрозумів, що через свою зайнятість він би не зміг дотримуватись режиму. Тому обрав другий варіант.

Проблеми зі здоров'ям існували, їх набралося досить багато. Було два варіанти виходу із цієї ситуації. Перший – дуже різко і самостійно взятися за себе та піти шляхом абсолютної зміни способу життя. Що, в принципі, дуже важко... Ми поспілкувалися із дружиною і вона наполягла на другому варіанті – піти на операцію,

– зізнався Жогло.



Володимир Жогло у 2023 та зараз / Колаж Show 24

Гуморист повідомив, що йому видалили шлунок на 80%. Це великий відсоток, але достатній для його організму. Операція відбулась 1 грудня 2024 року. Зараз Володимир також дотримується дефіциту калорій, тому продовжує худнути.

"На момент зйомки минуло п'ять місяців після хірургічного втручання. Все працює так, як працювало раніше. Всього-на-всього відбувається дефіцит калорій. Зараз я не можу за 1 раз вживати більше ніж 150 грамів їжі. Це єдине моє обмеження, хоч я їм все, але в дуже маленьких порціях. Мені вистачає, я наїдаюсь і насичуюсь їжею", – поділився Володимир Жогло.

Раніше Володимир Жогло розповідав, що часто отримує у свій бік закиди, чому він не на фронті. Гуморист пояснював, що добровільно ходив до ТЦК. Та його визнали непридатним, адже діагностували ожиріння, гепатоз, алергію на метал й інші хвороби, через які він не може служити у війську.