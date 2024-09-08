Раніше комік ділився, що має низку захворювань, які не дозволяють йому вступити до лав ЗСУ. Серед хвороб артиста: ожиріння, алергія на метал і гепатоз.

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Водночас Володимир говорив, що ходив добровільно до ТЦК і проходив ВЛК. Втім, Жогло продовжує отримувати негативні коментарі щодо його перебування не на фронті. Шоумен не звертає уваги на хейт, але не забороняє юзерам висловлювати власну думку.

Я вважаю ці дорікання справедливими. Люди мають на це право, не можу їх обмежити. І напевно, що багато з них переживають тяжкий біль. І публічні обличчя, такі як в мене, коли люди бачать їх, а вони ще веселяться, то їх це бісить. Виникає логічне питання: "Чому він там, а не хтось інший?",

– підкреслив Жогло.

Комік зауважив, що в Україні є відомі особи, які дозволяють собі заявляти про свою більшу ефективність всередині країни, ніж на фронті. Однак, чоловік запевнив, що двічі пройшов ВЛК і оновив дані в ТЦК.

У мене на руках військовий обліковий документ і всі інші. Ніколи не ухилявся. Пішов у військкомат добровільно,

– підсумував комік.

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Нагадаємо, наразі гуморист займається волонтерством й допомагає військовим, закриваючи збори. Крім того, Жогло постійно їздить із концертами до захисників на передову, де жартує над тим, що не може воювати.