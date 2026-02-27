Сколько стоит и где купить вышиванку, в которой Владислав Гераскевич выступил в Верховной Раде
- Владислав Гераскевич выступил в Верховной Раде в вышиванке от бренда Narodnyi Dim Ukraina, которая стоит 4 тысячи 800 гривен.
- Спортсмен пришел со "шлемом памяти", содержащий фотографии погибших украинских спортсменов, из-за которого был дисквалифицирован на Олимпийских играх-2026.
Вчера, 26 февраля, украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил с трибуны Верховной Рады Украины. В сети пишут, что спортсмен надел вышиванку от бренда Narodnyi Dim Ukraina.
Для выступления в Верховной Раде Гераскевич выбрал мужскую рубашку TOR с крестообразной вышивкой. Она представлена на сайте Narodnyi Dim Ukraina и стоит 4 тысячи 800 гривен.
Рубашка TOR – пастельного бежевого цвета и пошита из натурального льна. Воротник-стойка имеет центральный разрез на полочке, что застегивается на скрытую кнопку, а манжеты застегиваются на внутреннюю пуговицу.
Воротник и манжеты сшить из серого льна. Орнамент состоит из тонких линий, которые оформлены в крестообразный рисунок. На сайте отмечается, что вышиванку можно одевать как в праздник, так и в обычный день.
Владислав Гераскевич пришел в Верховную Раду со "шлемом памяти", где изображены фотографии украинских спортсменов, которые погибли в результате российского полномасштабного вторжения против Украины.
Спортсмен хотел выступить в "шлеме памяти" на Олимпийских играх-2026, проходивших в Италии, из-за чего был дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом.
Владислав Гераскевич в Верховной Раде / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука
О чем Владислав Гераскевич говорил в Верховной Раде?
Во время выступления в Верховной Раде Владислав Гераскевич подколол народных депутатов: "Хочу поблагодарить за приглашение, за эти аплодисменты и за эту поддержку. Часто вижу, что здесь много свободных мест, На самом деле я впервые здесь нахожусь. Но я так понимаю, что уже победил некоторых ваших коллег по показателю посещений пленарных сессий", – сказал он.
Также скелетонист призвал лишить Сергея Бубку звания Героя Украины, который к тому же до сих пор является членом Международного олимпийского комитета.
Бубка продолжает сотрудничать с Россией, поддерживает пророссийские позиции в МОК, а также имеет связи с российскими компаниями и политическими структурами.