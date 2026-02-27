Для выступления в Верховной Раде Гераскевич выбрал мужскую рубашку TOR с крестообразной вышивкой. Она представлена на сайте Narodnyi Dim Ukraina и стоит 4 тысячи 800 гривен.

Рубашка TOR – пастельного бежевого цвета и пошита из натурального льна. Воротник-стойка имеет центральный разрез на полочке, что застегивается на скрытую кнопку, а манжеты застегиваются на внутреннюю пуговицу.

Воротник и манжеты сшить из серого льна. Орнамент состоит из тонких линий, которые оформлены в крестообразный рисунок. На сайте отмечается, что вышиванку можно одевать как в праздник, так и в обычный день.

Вышиванка от Narodnyi Dim Ukraina / Скриншот с сайта

Владислав Гераскевич пришел в Верховную Раду со "шлемом памяти", где изображены фотографии украинских спортсменов, которые погибли в результате российского полномасштабного вторжения против Украины.

Спортсмен хотел выступить в "шлеме памяти" на Олимпийских играх-2026, проходивших в Италии, из-за чего был дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом.

Владислав Гераскевич в Верховной Раде / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука

О чем Владислав Гераскевич говорил в Верховной Раде?