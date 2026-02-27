Для виступу у Верховній Раді Гераскевич обрав чоловічу сорочку TOR із хрестоподібною вишивкою. Вона представлена на сайті Narodnyi Dim Ukraina та коштує 4 тисячі 800 гривень.
Сорочка TOR – пастельного бежевого кольору та пошита з натурального льону. Комір-стійка має центральний розріз на пілочці, що застібається на приховану кнопку, а манжеті застібаються на внутрішній ґудзик.
Комір та манжети пошити з сірого льону. Орнамент складається з тонких ліній, які оформлені у хрестоподібний малюнок. На сайті зазначається, що вишиванку можна одягати як у свято, так і у звичайний день.
Вишиванка від Narodnyi Dim Ukraina / Скриншот з сайту
Владислав Гераскевич прийшов у Верховну Раду із "шоломом пам'яті", де зображені фотографії українських спортсменів, які загинула внаслідок російського повномасштабного вторгнення проти України.
Спортсмен хотів виступити у "шоломі пам'яті" на Олімпійських іграх-2026, що проходили в Італії, через що був дискваліфікований Міжнародним олімпійським комітетом.
Владислав Гераскевич у Верховній Раді / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука
Про що Владислав Гераскевич говорив у Верховній Раді?
Під час виступу у Верховній Раді Владислав Гераскевич підколов народних депутатів: "Хочу подякувати за запрошення, за ці оплески й за цю підтримку. Часто бачу, що тут багато вільних місць, Насправді я вперше тут знаходжусь. Але я так розумію, що вже переміг деяких ваших колег за показником відвідувань пленарних сесій", – сказав він.
Також скелетоніст закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України, який до того ж досі є членом Міжнародного олімпійського комітету.
Бубка продовжує співпрацювати з Росією, підтримує проросійські позиції в МОК, а також має зв'язки з російськими компаніями та політичними структурами.