Для виступу у Верховній Раді Гераскевич обрав чоловічу сорочку TOR із хрестоподібною вишивкою. Вона представлена на сайті Narodnyi Dim Ukraina та коштує 4 тисячі 800 гривень.

Теж цікаво Обраниця Гераскевича: як виглядає кохана скелетоніста

Сорочка TOR – пастельного бежевого кольору та пошита з натурального льону. Комір-стійка має центральний розріз на пілочці, що застібається на приховану кнопку, а манжеті застібаються на внутрішній ґудзик.

Комір та манжети пошити з сірого льону. Орнамент складається з тонких ліній, які оформлені у хрестоподібний малюнок. На сайті зазначається, що вишиванку можна одягати як у свято, так і у звичайний день.

Вишиванка від Narodnyi Dim Ukraina / Скриншот з сайту

Владислав Гераскевич прийшов у Верховну Раду із "шоломом пам'яті", де зображені фотографії українських спортсменів, які загинула внаслідок російського повномасштабного вторгнення проти України.

Спортсмен хотів виступити у "шоломі пам'яті" на Олімпійських іграх-2026, що проходили в Італії, через що був дискваліфікований Міжнародним олімпійським комітетом.

Владислав Гераскевич у Верховній Раді / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука

Про що Владислав Гераскевич говорив у Верховній Раді?