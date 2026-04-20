Внезапно умер Патрик Малдун – звезда сериала "Район Мелроуз"
- Патрик Малдун, актер сериала "Район Мелроуз", умер в возрасте 57 лет от внезапного сердечного приступа.
- Малдун был исполнителем роли Остина Рида в "Дни нашей жизни" и сыграл в научно-фантастическом фильме "Звездный десант".
В возрасте 57 лет умер американский актер Патрик Малдун. Его карьера длилась более 30 лет –за это время он сыграл почти в сотне фильмов.
Патрик Малдун ушел из жизни в воскресенье утром, 19 апреля. Смерть подтвердил его менеджер, пишет издание Deadline.
Актер ушел из жизни из-за внезапного сердечного приступа. Еще два дня до своей смерти Патрик Малдун рассказывал, что сейчас работает над новым фильмом. Он должен был стать продюсером ленты Kockroach ("Таракан").
У актера осталась жена Мириам Ротбарт, родители и сестра.
Что известно о Патрике Малдуне?
Патрик Малдун родился в Сан-Педро в Калифорнии, закончил обучение в университете. Будучи студентом, начал актерскую карьеру – появился в двух эпизодах ситкома Who's the Boss?
Актер стал первым исполнителем роли Остина Рида в легендарной мыльной опере "Дни нашей жизни", где играл в течение 1992 – 1995 годов и в 2011 и 2012 годах. Еще сыграл антагониста Ричарда Гарта в сериале "Район Мелроуз", пишет Variety. Этот персонаж принес ему большую популярность.
Относительно полнометражных фильмов, Малдун известен по роли Зандера Баркалоу в научно-фантастическом боевике Пола Верговена "Звездный десант". Последняя работа с участием актера – криминальный триллер Dirty Hands ("Грязные руки"), премьера которого запланирована на конец этого года.
Также Патрик Малдун занимался продюсированием лент. Мало кто знает, что он увлекался музыкой и играл на гитаре в рок-группе The Sleeping Masses. Близкие описывают его как щедрого и харизматичного человека с чувством юмора.