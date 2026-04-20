Патрик Малдун ушел из жизни в воскресенье утром, 19 апреля. Смерть подтвердил его менеджер, пишет издание Deadline.

Актер ушел из жизни из-за внезапного сердечного приступа. Еще два дня до своей смерти Патрик Малдун рассказывал, что сейчас работает над новым фильмом. Он должен был стать продюсером ленты Kockroach ("Таракан").

У актера осталась жена Мириам Ротбарт, родители и сестра.

Что известно о Патрике Малдуне?

Патрик Малдун родился в Сан-Педро в Калифорнии, закончил обучение в университете. Будучи студентом, начал актерскую карьеру – появился в двух эпизодах ситкома Who's the Boss?

Актер стал первым исполнителем роли Остина Рида в легендарной мыльной опере "Дни нашей жизни", где играл в течение 1992 – 1995 годов и в 2011 и 2012 годах. Еще сыграл антагониста Ричарда Гарта в сериале "Район Мелроуз", пишет Variety. Этот персонаж принес ему большую популярность.

Относительно полнометражных фильмов, Малдун известен по роли Зандера Баркалоу в научно-фантастическом боевике Пола Верговена "Звездный десант". Последняя работа с участием актера – криминальный триллер Dirty Hands ("Грязные руки"), премьера которого запланирована на конец этого года.

Также Патрик Малдун занимался продюсированием лент. Мало кто знает, что он увлекался музыкой и играл на гитаре в рок-группе The Sleeping Masses. Близкие описывают его как щедрого и харизматичного человека с чувством юмора.