Натали Бай ушла из жизни в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на семью актрисы.
Натали Бай умерла в своем доме в Париже. Причиной стало заболевание – актриса страдала деменцией с тельцами Леви (это разновидность деменции, ухудшающейся со временем).
Натали Бай снялась в более чем 100 фильмах. Она переходила от комедий к романтическим драмам, снималась как и в развлекательных лентах, так и в артхаусном кино.
Натали Бай / Фото из соцсетей Эммануэля Макрона
На потерю отреагировал Эммануэль Макрон. Он посвятил актрисе сообщение в соцсети Х.
"Мы так сильно любили Натали Бай. В течение последних десятилетий французского кино она сопровождала нас своим голосом, улыбками и сдержанной нежностью – от Франсуа Трюффо до Тони Маршалл. Актриса, вместе с которой мы любили, мечтали и взрослели", – написал президент Франции.
Что известно о Натали Бай?
- Актриса родилась 6 июля 1948 года в Менневиле в семье художников. С детства она мечтала стать балериной, поэтому училась в Балетной школе. В 17 лет Натали получила приглашение выступать в танцевальной группе в Нью-Йорке.
- Вернувшись во Францию, она заинтересовалась театром и поступила в актерскую школу. В кино Натали Бай дебютировала в 1972 году в фильме "Два человека".
- В 1980 сыграла в драме "Спасай, кто может", которая принесла ей премию "Сезар". Через год она получила второй "Сезар", а еще через 2 года – еще одну премию за боевик "Информатор". Так звезда стала одной из самых востребованных актрис кино.