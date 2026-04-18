Натали Бай ушла из жизни в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на семью актрисы.

Смотрите также Нашли без сознания в бассейне: умерла известная французская актриса Надя Фарес

Натали Бай умерла в своем доме в Париже. Причиной стало заболевание – актриса страдала деменцией с тельцами Леви (это разновидность деменции, ухудшающейся со временем).

Натали Бай снялась в более чем 100 фильмах. Она переходила от комедий к романтическим драмам, снималась как и в развлекательных лентах, так и в артхаусном кино.



Натали Бай / Фото из соцсетей Эммануэля Макрона

На потерю отреагировал Эммануэль Макрон. Он посвятил актрисе сообщение в соцсети Х.

"Мы так сильно любили Натали Бай. В течение последних десятилетий французского кино она сопровождала нас своим голосом, улыбками и сдержанной нежностью – от Франсуа Трюффо до Тони Маршалл. Актриса, вместе с которой мы любили, мечтали и взрослели", – написал президент Франции.

