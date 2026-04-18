Надя Фарес ушла из жизни из-за остановки сердца. О трагической новости стало известно в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщает The Daily Mail.

11 апреля Надю Фарес нашли в престижном клубе в Париже на дне бассейна.

Известно, что она плавала перед тем, как потеряла сознание. Другая пловчиха пыталась реанимировать актрису. Фарес госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Однако спасти ее жизнь не удалось.

На потерю Нади Фарес публично отреагировали ее дочери Силия и Шана Часман.

Франция потеряла великую артистку, но для нас это прежде всего потеря матери,

– с грустью сообщили женщины.

Что известно о Наде Фарес?