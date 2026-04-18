Надя Фарес пішла з життя через зупинку серця. Про трагічну новину стало відомо у п'ятницю, 17 квітня. Про це повідомляє The Daily Mail.
11 квітня Надю Фарес знайшли у престижному клубі в Парижі на дні басейну.
Відомо, що вона плавала перед тим, як втратила свідомість. Інша плавчиня намагалась реанімувати акторку. Фарес госпіталізували та ввели у медикаментозну кому. Однак врятувати її життя не вдалося.
На втрату Наді Фарес публічно відреагували її доньки Силія та Шана Часман.
Франція втратила велику артистку, але для нас це насамперед втрата матері,
– з сумом сповістили жінки.
Що відомо про Надю Фарес?
- Надя Фарес народилась у Марокко, згодом переїхала з родиною на південь Франції. Вона розпочала акторську кар'єру з телевізійних проєктів та стала відомою завдяки ролі у фільмі Elles n'oublient jamais.
- Міжнародну популярність Наді Фарес вдалося здобути у 2001 році завдяки головній ролі в трилері "Багряні ріки". Також її знають як Ванессу д'Абрантес у серіалі Netflix 2016 року – "Марсель".
- Після тривалого перебування в США Надя Фарес нещодавно повернулась до Франції. Тут вона планувала зняти свій перший фільм як режисерка.