Надя Фарес пішла з життя через зупинку серця. Про трагічну новину стало відомо у п'ятницю, 17 квітня. Про це повідомляє The Daily Mail.

11 квітня Надю Фарес знайшли у престижному клубі в Парижі на дні басейну.

Відомо, що вона плавала перед тим, як втратила свідомість. Інша плавчиня намагалась реанімувати акторку. Фарес госпіталізували та ввели у медикаментозну кому. Однак врятувати її життя не вдалося.

На втрату Наді Фарес публічно відреагували її доньки Силія та Шана Часман.

Франція втратила велику артистку, але для нас це насамперед втрата матері,

– з сумом сповістили жінки.

Що відомо про Надю Фарес?