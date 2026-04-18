Наталі Бай пішла з життя у п'ятницю, 17 квітня. Про це повідомило видання Le Monde з посиланням на сім'ю акторки.

Наталі Бай померла у своєму будинку в Парижі. Причиною стало захворювання – акторка страждала на деменцію з тільцями Леві (це різновид деменції, що погіршується з часом).

Наталі Бай знялась у понад 100 фільмах. Вона переходила від комедій до романтичних драм, знімалась як і в розважальних стрічках, так і в артхаусному кіно.



Наталі Бай / Фото з соцмереж Еммануеля Макрона

На втрату відреагував Еммануель Макрон. Він присвятив акторці допис у соцмережі Х.

"Ми так сильно любили Наталі Бай. Протягом останніх десятиліть французького кіно вона супроводжувала нас своїм голосом, усмішками та стриманою ніжністю – від Франсуа Трюффо до Тоні Маршалл. Акторка, разом із якою ми любили, мріяли й дорослішали", – написав президент Франції.

Що відомо про Наталі Бай?