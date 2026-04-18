Наталі Бай пішла з життя у п'ятницю, 17 квітня. Про це повідомило видання Le Monde з посиланням на сім'ю акторки.
Наталі Бай померла у своєму будинку в Парижі. Причиною стало захворювання – акторка страждала на деменцію з тільцями Леві (це різновид деменції, що погіршується з часом).
Наталі Бай знялась у понад 100 фільмах. Вона переходила від комедій до романтичних драм, знімалась як і в розважальних стрічках, так і в артхаусному кіно.
Наталі Бай / Фото з соцмереж Еммануеля Макрона
На втрату відреагував Еммануель Макрон. Він присвятив акторці допис у соцмережі Х.
"Ми так сильно любили Наталі Бай. Протягом останніх десятиліть французького кіно вона супроводжувала нас своїм голосом, усмішками та стриманою ніжністю – від Франсуа Трюффо до Тоні Маршалл. Акторка, разом із якою ми любили, мріяли й дорослішали", – написав президент Франції.
Що відомо про Наталі Бай?
- Акторка народилась 6 липня 1948 року у Менневілі в сім'ї художників. З дитинства вона мріяла стати балериною, тож навчалась у Балетній школі. У 17 років Наталі отримала запрошення виступати в танцювальній групі в Нью-Йорку.
- Повернувшись до Франції, вона зацікавилась театром і вступила до акторської школи. У кіно Наталі Бай дебютувала в 1972 році в фільмі "Два чоловіки".
- У 1980 зіграла у драмі "Рятуй, хто може", яка принесла їй премію "Сезар". Через рік вона отримала другий "Сезар", а ще через 2 роки – ще одну премію за бойовик "Інформатор". Так зірка стала однією з найзатребуваніших акторок кіно.