У меня нет ни секунды покоя, – Ада Роговцева о войне и внуке, который служит в армии

Алексей Степанков-Ткаченко, внук известной актрисы Ады Роговцевой, до начала полномасштабного вторжения работал оператором-постановщиком, но после 24 февраля 2022 года стал на защиту Украины. На днях о военном вспомнила его звездная бабушка.

Об Алексее Ада Роговцева рассказала во время интервью Сергею Жадану. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Радио Хартии".

Не пропустите Принц Гарри и Меган Маркл встретились с украинцами и их родными на Играх непокоренных

Актриса отметила: бойцы, которые возвращаются с фронта, меняются. Ада Роговцева привела простой пример – когда она рядом с внуком устало вздыхает "Уфффф", этот звук может вызвать у него ассоциации со свистом снарядов.

У меня нет ни секунды покоя. Это я не вру. Я как будто сделана из этой тревоги и желания защиты,

– сказала Роговцева.

Кроме того, она высказалась о том, что важно поддерживать не только военнослужащих, которые возвращаются из боевых действий, но и семьи, к которым они возвращаются.

Мне кажется, что мы совсем не уделяем внимания тем, к кому возвращаются с войны. Потому что мы не принимаем во внимание, какие они, как их надо лелеять, как их надо разложить, а мы к ним с какими-то такими требованиями. Вот мне кажется, что женщины должны только-только дарить любовь, обогревать, ласкать. А также и родители, и дети. Мы дошли до того, что украинцы хорошие, но надо становиться еще лучше,

– объяснила Роговцева.

Интервью с Адой Роговцевой: смотрите видео онлайн

Отметим, вся семья Ады Роговцевой активно присоединилась к защите Украины во время большой войны. Так, кроме внука Алексея, добровольцем на войну с Россией ушел зять актрисы, муж ее дочери Екатерины Степанковой. Другие члены ее семьи волонтерят.