Любовь, оборванная войной: кто из известных женщин потерял мужей на фронте

К сожалению, война очень жестока. Она не жалеет никого. Уже более 10 лет Украина оплакивает своих сыновей и дочерей, а в последнее время потери только возросли.

Тысячи украинских семей пытаются жить после потери своих близких, однако эту боль не удастся заживить никогда. 24 Канал расскажет истории известных женщин, чьи любимые больше не вернутся домой.

Екатерина Мотрич

Летом 2024 года Екатерина вышла замуж за актера Юрия Фелипенко, с которым была в отношениях пять лет. Перед этим мужчина решил мобилизоваться.

Екатерина Мотрич вышла замуж за Юрия Фелипенко / Фото из инстаграма

Актер служил в подразделении "Ахиллес", который входит в 429-й отдельный полк беспилотных систем. Время от времени пара публиковала совместные фото, когда Юрию удавалось на какое-то мгновение приехать домой. Но 15 июня 2025 года всех всколыхнула новость о смерти защитника. Екатерина опубликовала инстаграм-сторис, где написала, что ее любимый погиб.

Украинский актер Юрий Фелипенко погиб / Скриншот из инстаграм-сторис

На прощальной церемонии с Юрием овдовевшая Екатерина произнесла эмоциональную речь. Она призвала отказаться от всего российского – языка и культуры, ведь именно российская агрессия принесла страдания в каждую украинскую семью и стала причиной таких невосполнимых потерь.

Я хочу, чтобы вы знали, что у него была прекрасная жизнь. Он пошел воевать добровольно, для того, чтобы мы все могли здесь спокойно жить. Это было его сознательное решение. Он пошел туда со своими друзьями и служил честно и преданно. Я сегодня готова поверить, что существует какое-то небо, лишь бы только мы потом были вместе. Я не виню никого в его смерти, кроме России. Я хочу попросить каждого, кто здесь есть, убить в себе все русское. Забыть язык врага и мстить. Потому что только из-за России сегодня мы собрались здесь и смотрим на холодное тело Юры,

– со слезами на глазах подчеркнула Екатерина.

В соцсетях женщина часто вспоминает о любимом, чтобы память о нем жила всегда.

Надежда Хильская

Актер Олег Хильский погиб 17 августа 2023 года во время выполнения боевого задания. Мужчина служил сержантом взвода разведывательной роты 46-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ ВСУ. Он участвовал в наступательных операциях в Херсонской области и обороне Бахмута и Соледара.

Он трижды получал ранения, но возвращался на передовую после лечения. Защитнику было 35 лет.

Его жена, Надежда, которая также является известной актрисой, рассказывала, что видела последние минуты жизни своего любимого. По ее словам, во время выполнения задания "на нуле" ее муж и его собратья разделились на две группы. Когда Алексей услышал выстрелы, он побежал на помощь второй группе и был ранен. Его пытались вытащить, но в это время прилетел вражеский дрон, и он погиб.

Актриса видела последние минуты жизни своего мужа благодаря записи с экшн-камеры, который ей передали собратья.

Надежда Хильская с мужем / Фото из инстаграма

Я видела последние минуты жизни своего мужа с экшн-камеры, мне передали запись побратимы. Как он был ранен, как оказывали первую помощь, накладывали турникет, несли на носилках, они рвались, переложили на другие. Я была с ним все эти последние минуты. Это было невыносимо, но в то же время я так гордилась им,

– отметила актриса.

Надежда поделилась, что боль, которую она переживает после потери мужа, уже стала частью ее жизни. Она отметила, что невозможно просто забыть то, что произошло, ведь столько лет между ними были не просто отношения, а настоящее партнерство, которое охватывало все сферы их жизни. Это были гармоничные и сильные отношения, поэтому пережить такую потерю – чрезвычайно трудно.

Надежда Хильская с мужем и дочерью / Фото из инстаграма

Анна Яремчук-Бобало

К сожалению, еще одна украинская актриса потеряла своего мужа на фронте. Декабрь 2022 года, видимо, стал для Анны худшим месяцем, ведь тогда ей сообщили, что во время боевого задания погиб ее любимый Олег.

Анна Яремчук-Бобало с мужем / Фото из инстаграма

Знаете, 21 декабря 2022 года, когда в 8 утра я услышала новость о том, что мой любимый лучший, самый прекрасный Олежка в мире отдал самое дорогое, самую высокую жертву, которую может отдать человек, – отдал свою жизнь за нас с вами, – тогда у меня рухнула вселенная, и я реально не знала, как я буду жить без него. Потому что мы были одно целое, мы были лучшие друзья, а это самое важное, что может быть в отношениях. Он был моим лучшим другом, он был моей душой,

– с болью рассказала Анна.

Актриса откровенно говорит, что боль никуда не исчезает, для нее это – невидимая глубокая рана, с которой живет каждый день.

Разговоры, что время лечит, называет красивой сказкой. Она убеждена, что потерю можно только научиться носить с собой, но точно не справиться.

Боль не проходит. Ты просто привыкаешь с ней жить. И это не правда, что пройдет время, время лечит. Нет, не правда. Время дает просто опыт, просто умение жить этим, как вот живут без ноги, без руки, - умение жить без половины души. И все,

– подытожила Анна.

Анна со своим мужем / Фото из инстаграма

Но несмотря на всю боль, все истории потерь должны жить, ведь они являются доказательством того, какую цену платят украинцы, защищая страну от российского захватчика.

24 Канал выражает искренние соболезнования всем семьям, которые потеряли близких на войне. Светлая им память.