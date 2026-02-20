"Все оттенки соблазна" в тренде: танец Дантеса и Лавренюк под песню Stromae заполонил тикток

12 февраля в украинский прокат вышел исторически-эротический триллер "Все оттенки соблазна", главные роли в котором сыграли Владимир Дантес и Елена Лавренюк. В фильме их герои танцуют танец, который уже стал трендом тиктока.

Амелия Крижевская-Зег (Елена Лавренюк) и Томаш Крижевский (Владимир Дантес) танцуют под песню Mauvaise journée, которую исполняет бельгийский певец Stromae. Тренд сразу подхватили пользователи тиктока, пишет 24 Канал.

Еще до премьеры команда фильма "Все оттенки соблазна" призвала пользователей повторять танцевальный тренд с Еленой Лавренюк и Владимиром Дантесом.

Почувствуй соблазн вместе с нами,

– говорится в заметке.

Те, кто повторил танец, даже имели возможность получить билеты на допремьерный показ ленты. Так, тренд довольно быстро начал набирать обороты. К нему, в частности, присоединились влюбленные пары.

Танцевальный тренд, который мы запустили в соцсетях, уже набрал огромную активность и сотни тысяч просмотров. Этот танец – одна из самых эмоциональных сцен в фильме, и теперь ее просто невозможно представить без песни Stromae,

– делилась команда "Всех оттенков соблазна".

Украинцы подхватили танцевальный тренд: смотрите видео онлайн

Кстати, на допремьерном показе фильма в Киеве, который состоялся 5 декабря в ТОК "Гулливер", режиссер "Всех оттенков соблазна" Ирина Громозда рассказала, что сначала они поставили танец под песню Mauvaise journée, а позже прислали отснятый материал продюсерам Stromae, и те согласились, чтобы композиция стала саундтреком ленты.

О чем фильм "Все оттенки соблазна"?

События фильма разворачиваются в Лемберге в XIX веке. Амелия Крижевская-Зег, которая является дочерью изобретателя керосиновой лампы Иоганна Зега, и ее муж Томаш Крижевский вернулись из свадебного путешествия. Они поселились в семейном имении женщины вместе со слугами.

В доме царит немало опасностей. Кто-то хочет присвоить состояние Амелии, а кто-то вообще желает, чтобы женщина исчезла. Главная героиня сталкивается с интригами, манипуляциями, соблазнами и угрозами.