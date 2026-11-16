После более чем 10-летнего перерыва: "Танцуют все" объявило дату премьеры нового сезона

Танцевальное шоу вернется на экраны в 2026 году. Стало известно, когда Украина увидит новых ведущих и членов жюри популярного шоу "Танцуют все".

18 декабря 2026 года на экранах состоится премьера нового сезона легендарного танцевального шоу "Танцуют все". Об этом сообщили на странице проекта в инстаграме.

После более чем 10-летнего перерыва на украинские экраны возвращается одно из самых известных танцевальных шоу страны. Зрителей ждут новые участники, яркие постановки и истории людей, стремящихся заявить о себе через танец на большой сцене.

Шоу призвано открыть новые имена, предоставить талантливым исполнителям платформу для самореализации и привлечь внимание к современной танцевальной культуре.

"Танцуют все" – это целая эпоха в истории украинского телевидения и танцевальной культуры. Проект открыл Украине невероятное количество талантливых танцоров, подарил настоящих танцевальных звезд и помог популяризировать танец среди молодежи. Это не просто возвращение легендарного формата, а вклад в развитие украинской культуры и возможность открыть новые имена, которыми будет гордиться Украина,

– комментирует Владимир Завадюк.



"Танцуют все 2026" – дата премьеры нового сезона / Фото "Танцуют все"

Что известно о новом сезоне "Танцуют все"

Ведущими станут инфлюенсерша Даша Квиткова и Роман Мищеряков – ведущий и автор YouTube-канала "Точка сбора".

Оценивать выступления участников будут четверо судей. В команду вошли певица Надя Дорофеева, Максим Оробец – самый титулованный танцор Восточной Европы, Руслан Махов – хореограф-постановщик, режиссер и клипмейкер, создававший шоу для Макса Барских, Jerry Heil, MONATIK, DOROFEEVA, Roxolana и TVORCHI, а также Марина Кущова – хореограф-постановщица, сотрудничающая со звездами мирового уровня.

Участников ждут масштабные кастинги, интенсивный boot camp и серия прямых эфиров. А победитель получит 500 000 гривен.

Ранее стало известно о еще одном громком камбэке в истории украинских телешоу. Татьяна Литвинова назвала условие, в рамках которой вернется на "МастерШеф".