Звезды до популярности: какими были Кароль, Дантес, Цимбалюк, Ефросинина и другие

Мы привыкли видеть украинских звезд на сцене и красных дорожках, но мало кто помнит, какими они были раньше. С годами их стиль, внешность и имидж претерпели заметные изменения.

Для некоторых это стало естественным взрослением, а для других – результатом кропотливой работы и значительных усилий. Как выглядели украинские звезды до популярности – смотрите в материале 24 Канала.

Монатик

Дмитрий выступает на сцене уже более десяти лет и сейчас является одним из самых успешных поп-артистов Украины. Он стабильно радует поклонников новой музыкой. В частности, недавно певец презентовал трек "одасвобода", который быстро набирает популярность среди слушателей.

Интересно, что в школе Дмитрий носил дреды.

Alyona Alyona

Она одна из самых известных украинских рэп-исполнительниц. В 2024 году вместе с Jerry Heil артистка представляла Украину на Евровидении с песней Teresa & Maria, где дуэт занял третье место. Недавно в проекте Radio Klekit на ютуб-канале "Грязные будни" alyona alyona поделилась, что переживает творческое выгорание, поэтому экспериментирует с новым направлением. В частности, она запустила "Пушка-Пишка подкаст" на ютуб, посвященный темам самовосприятия.

Тарас Цимбалюк

Этого актера зрители хорошо знают по роли Карпа в сериале "Поймать Кайдаша". Не так давно он также оказался в центре внимания из-за участия в проекте "Холостяк". Сегодня же актер продолжает активно работать в кино и театре. В частности, недавно он на своей странице в инстаграме анонсировал продолжение сериала "Любовь и пламя", где исполняет главную роль вместе с Екатериной Кузнецовой.

DANTES

Владимир стал известным как участник дуэта "ДиО.фильмы", вместе с которым одержал победу во втором сезоне шоу "Фабрика звезд". После распада группы в 2015 году он сосредоточился на сольной карьере. Сегодня артист продолжает активно работать над новыми проектами, а в перечень его популярных композиций входят "Чому", "Ти не забудь", "Чуєш" и другие. Кроме музыки, Дантес также развивается в актерстве – недавно он исполнил главную роль в украинском эротически-историческом триллере "Все оттенки соблазна".

LAUD

Настоящее имя артиста – Владислав Каращук. Он был финалистом шоу "Голос страны", а также неоднократно участвовал в национальных отборах на Евровидение – в 2018, 2019 и 2026 годах. В творчестве LAUD – такие популярные треки, как "Выдумал", "2 дня", "В эту ночь" и другие.

Как изменились другие украинские звезды?

Заметную трансформацию внешности с годами пережили и другие украинские звезды. Среди них – телеведущая Маша Ефросинина и певицы Оля Полякова, Елена Тополя, Тина Кароль.

