Как менялся Святослав Вакарчук и что повлияло на его карьеру – далее в материале 24 Канала.

Вас также может заинтересовать Где сейчас муж Ефросининой – Тимур Хромаев, который встретился с президентом Украины

Будущий артист родился 14 мая 1975 года в Мукачево, однако детство и юность провел во Львове.

Святослав Вакарчук в детстве / Фото "Голос Карпат"

Святослав рос в семье ученых: отец, Иван Вакарчук, был известным физиком, а мама, Светлана, работала по специальности и одновременно увлекалась рисованием.

Святослав Вакарчук с отцом / Фото из соцсетей музыканта

Святослав Вакарчук с мамой / Фото из соцсетей певца

Важную роль в формировании будущего артиста сыграли не только родители, но и бабушка и школа. Добавим еще, что у Святослава Вакарчука есть брат, который на пять лет старше его.

Как в интервью "Украинской правде" вспоминал сам музыкант, в начале своего пути он стоял перед непростым выбором – наука или музыка. Несмотря на все предпосылки стать ученым, 12 октября 1994 года во Львове возникла группа "Океан Эльзы", которая определила дальнейшую судьбу Святослава Вакарчука. Коллектив сформировался на базе группы "Клан тишины". В состав, кроме Святослава Вакарчука, вошли Павел Гудимов, Юрий Хусточка и Денис Глинин, а сам Вакарчук стал лидером и фронтменом.

Святослав Вакарчук и участники группы "Океан Эльзы" / Кадр из фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"

За более чем 30 лет "Океан Эльзы" пережил не один сложный период, однако сумел сохранить статус одной из самых популярных групп независимой Украины.

Святослав Вакарчук и участники ОЕ и EL Кравчук / Кадры из фильма и фото из соцсетей

Их путь начинался с небольших квартирников, а впоследствии перерос в масштабные концерты на крупнейших сценах страны – в частности на НСК "Олимпийский", "Арене Львов" и во Дворце спорта. Среди самых известных песен коллектива – "Обійми", "Без бою", "На небі", "Там, де нас нема" и "Все буде добре".

Кстати, в ноябре 2025 года состоялась премьера фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", который как раз рассказывает о 30-летней истории группы.

Трейлер к фильму "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма": смотрите видео онлайн

Святослав Вакарчук также имел опыт политической деятельности. В 2019 году он стал народным депутатом, пройдя в парламент под первым номером партии "Голос", которую сам и основал. В июне 2020 года Вакарчук досрочно сложил мандат.

Меня не интересуют должности, политическая карьера, власть. Я хочу перемен в стране. Для этого надо менять парламент. Я считаю, что это осуществилось. Фракция "Голос" хоть и не большая, однако влиятельная в парламенте,

– сказал он тогда во время брифинга.

Это был не первый его опыт в политике: еще в 2007 году Вакарчук стал народным депутатом от блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако также сложил полномочия раньше срока.

Святослав Вакарчук / Фото УНИАН

Где сейчас и чем занимается Святослав Вакарчук?

Кроме работы с "Океаном Эльзы", Святослав Вакарчук также занимается сольными проектами. В частности, в феврале он отправился в сольный тур по Израилю, где выступил в Тель-Авиве и Хайфе.

Святослав Вакарчук в Хайфе / Фото Lera Razzuvaeva

Во время выступлений Святослав Вакарчук собирает средства на помощь военным, медикам и пострадавшим от войны. Он также присоединяется к благотворительным инициативам и развивает собственный фонд "Люди будущего".

Вакарчук регулярно посещает украинских военных, в частности на востоке страны, где выступает для них. Также он поддерживает подразделения в других регионах.