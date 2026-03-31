Як змінювався Святослав Вакарчук і що вплинуло на його кар'єру – далі у матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Де зараз чоловік Єфросиніної – Тимур Хромаєв, який зустрівся з президентом України

Майбутній артист народився 14 травня 1975 року в Мукачеві, однак дитинство та юність провів у Львові.

Святослав зростав у родині науковців: батько, Іван Вакарчук, був відомим фізиком, а мама, Світлана, працювала за фахом і водночас захоплювалася малюванням.

Важливу роль у формуванні майбутнього артиста відіграли не лише батьки, а й бабуся та школа. Додамо ще, що в Святослава Вакарчука є брат, який на п'ять років старший за нього.

Як в інтерв'ю "Українській правді" згадував сам музикант, на початку свого шляху він стояв перед непростим вибором – наука чи музика. Попри всі передумови стати вченим, 12 жовтня 1994 року у Львові виник гурту "Океан Ельзи", який визначив подальшу долю Святослава Вакарчука. Колектив сформувався на базі гурту "Клан тиші". До складу, окрім Святослава Вакарчука, увійшли Павло Гудімов, Юрій Хусточка та Денис Глінін, а сам Вакарчук став лідером і фронтменом.

За понад 30 років "Океан Ельзи" пережив не один складний період, однак зумів зберегти статус одного з найпопулярніших гуртів незалежної України.

Їхній шлях починався з невеликих квартирників, а згодом переріс у масштабні концерти на найбільших сценах країни – зокрема на НСК "Олімпійський", "Арені Львів" та у Палаці спорту. Серед найвідоміших пісень колективу – "Обійми", "Без бою", "На небі", "Там, де нас нема" та "Все буде добре".

До речі, у листопаді 2025 року відбулася прем'єра фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", який якраз розповідає про 30-річну історію гурту.

Святослав Вакарчук також мав досвід політичної діяльності. У 2019 році він став народним депутатом, пройшовши до парламенту під першим номером партії "Голос", яку сам і заснував. У червні 2020 року Вакарчук достроково склав мандат.

Мене не цікавлять посади, політична кар'єра, влада. Я хочу змін у країні. Для цього треба змінювати парламент. Я вважаю, що це здійснилося. Фракція "Голос" хоч і не велика, проте впливова у парламенті,

– сказав він тоді під час брифінгу.

Це був не перший його досвід у політиці: ще у 2007 році Вакарчук став народним депутатом від блоку "Наша Україна – Народна самооборона", однак також склав повноваження раніше терміну.

Де зараз і чим займається Святослав Вакарчук?

Окрім роботи з "Океаном Ельзи", Святослав Вакарчук також займається сольними проєктами. Зокрема, у лютому він вирушив у сольний тур Ізраїлем, де виступив у Тель-Авіві та Хайфі.

Під час вистпуів Святослав Вакарчук збирає кошти на допомогу військовим, медикам і постраждалим від війни. Він також долучається до благодійних ініціатив і розвиває власний фонд "Люди майбутнього".

Вакарчук регулярно відвідує українських військових, зокрема на сході країни, де виступає для них. Також він підтримує підрозділи в інших регіонах.