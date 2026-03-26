Актеры сериала "Гарри Поттер" впервые вместе на публике: как выглядят новые Гарри, Рон и Гермиона

Юные актеры будущего сериала "Гарри Поттер" Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон впервые вместе появились на публике.

Они посетили вечеринку по случаю запуска HBO Max в Великобритании и Ирландии, которая состоялась в одной из самых известных концертных площадок Лондона – Queen Elizabeth Hall. Об этом сообщило издание Variety.

Для публичного мероприятия Доминик Маклафлин выбрал джинсовый костюм, дополнив его белой футболкой. Арабелла Стэнтон на красную дорожку надела элегантное изумрудное платье, тогда как Аластер Стаут появился в светло-серых джинсах, джинсовой куртке и футболке.

Видео с события опубликовали на странице Getty Images Entertainment в инстаграме.

Заметим, что премьера сериала "Гарри Поттер" состоится на Рождество этого года, как сообщило издание Deadline.

