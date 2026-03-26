Они посетили вечеринку по случаю запуска HBO Max в Великобритании и Ирландии, которая состоялась в одной из самых известных концертных площадок Лондона – Queen Elizabeth Hall. Об этом сообщило издание Variety.
Для публичного мероприятия Доминик Маклафлин выбрал джинсовый костюм, дополнив его белой футболкой. Арабелла Стэнтон на красную дорожку надела элегантное изумрудное платье, тогда как Аластер Стаут появился в светло-серых джинсах, джинсовой куртке и футболке.
Видео с события опубликовали на странице Getty Images Entertainment в инстаграме.
Заметим, что премьера сериала "Гарри Поттер" состоится на Рождество этого года, как сообщило издание Deadline.
Что известно о сериале "Гарри Поттер"?
- Первый сезон станет детальной экранизацией книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". На днях на ютуб-канале HBO Max зрителям представили первый трейлер.
- В целом сериал должен охватить все семь романов Джоан Роулинг: каждая книга получит отдельный сезон. Ожидается, что проект будет развиваться в течение десяти лет.
- Кстати, исполнительным продюсером сериала стала сама Джоан Роулинг. В актерский состав, кроме Маклафлина, Стаут и Стэнтона, также вошли Джон Литгоу, Паапа Эссиеду, Джанет МакТир, Ник Фрост и другие.