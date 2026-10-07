Вслед за Львовом: Феликсу Редьке отменили стендапы еще в двух городах Украины

Концерты стендап-комика Феликса Редьки отменили еще в двух городах Украины – Хмельницком и Ивано-Франковске. Ранее выступление артиста отменили во Львове.

Все три концерта должны были состояться в рамках мирового стендап-тура юмориста "Одиссея". О новых отменах Редька сообщил 7 октября в инстаграме.

В Хмельницком концерт должен был состояться 20 октября в Хмельницком академическом областном театре кукол. Однако за 13 дней до запланированной даты выступление отменили. По словам юмориста, причиной стали проблемы с оборудованием.

Впоследствии стало известно и об отмене концерта в Ивано-Франковске. Концерт там был запланирован на 27 октября на "Промприладе". Причину его отмены Редька в своем посте не уточнил.

В Ивано-Франковске и Хмельницком также отменили выступления комика Феликса Редьки / Фото из инстаграма юмориста

Однако, несмотря на отмену трех концертов, тур "Одиссея" полностью не приостановлен. В его рамках запланированы выступления Феликса Редьки в других городах Украины, а также за рубежом. На данный момент об отмене других дат не сообщалось.

Напомним, выступление юмориста во Львове должно было состояться 29 октября в Центре Довженко. Ранее мы рассказывали, почему этот концерт был отменен и как эмоционально отреагировал на эту ситуацию Феликс Редька.