Усі три концерти мали відбутися в межах світового стендап-туру гумориста "Одіссея". Про нові скасування Редька повідомив 7 жовтня в інстаграмі.

У Хмельницькому концерт мав відбутися 20 жовтня у Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок. Однак за 13 днів до запланованої дати виступ скасували. За словами гумориста, причиною стали проблеми з апаратурою.

Згодом стало відомо і про скасування концерту в Івано-Франківську. Концерт там був запланований на 27 жовтня на "Промприладі". Причину його скасування Редька у своєму дописі не уточнив.

В Івано-Франківську та Хмельницькому також скасували виступи коміка Фелікса Редьки / Фото з інстаграму гумориста

Та попри скасування трьох концертів, тур "Одіссея" повністю не припинено. У його межах заплановані виступи Фелікса Редьки в інших містах України, а також за кордоном. Наразі про скасування інших дат не повідомляли.

Нагадаємо, виступ гумориста у Львові мав відбутися 29 жовтня у Центрі Довженка. Раніше ми розповідали, через що скасували цей концерт і як на ситуацію емоційно відреагував Фелікс Редька.