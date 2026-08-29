Боролся с зависимостями и переехал в другой город: где сейчас живет Wellboy
Wellboy (настоящее имя – Антон Вельбой) – украинский певец, который стал популярен благодаря трекам "Гуси" и "Вишні". Долгое время об исполнителе не было никаких новостей, однако сегодня он вернулся к творчеству и даже выпустил новые треки.
В свое время парень учился в Киевском национальном университете культуры и искусств по специальности "Режиссер эстрады". Еще в студенческие годы Антон начал делать первые шаги к большой сцене. Узнайте из материала 24 Канала, как Wellboy стал популярным и где он сейчас.
Популярность Wellboy и скандал с лейблом
В 2019 году певец пришел на кастинг 10-го сезона "Х-Фактора". Ему удалось дойти до финала и занять третье место.
Антон Вельбой – MONATIK – "УВЛИУВТ" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн
В 2021 году началось сотрудничество с продюсером Юрием Бардашем, который сегодня считается предателем, ведь живет в России и получил российский паспорт. В том же году вышел его первый хит "Гуси".
Wellboy – "Гуси": смотрите видео онлайн
А дальше был национальный отбор на "Евровидение-2022" с песней "Nozzy Bossy". Юноша стал одним из финалистов.
Wellboy – "Nozzy Bossy": смотрите видео онлайн
В 2022 году прекратил сотрудничество с Бардашем.
Больно! Больно терять друга,
– сказал артист.
Через год исполнитель сообщил о прекращении сотрудничества с музыкальным лейблом. Исполнитель объяснял, что принял такое решение, поскольку якобы один из основателей компании связан с беглым продюсером Юрием Бардашем.
В Papa Music считали, что на Вельбоя повлияла менеджер Марта Останкова. По их словам, женщина поступила так, чтобы зарабатывать на композициях исполнителя. Чтобы опровергнуть причастность к стране-агрессору, лейбл подал заявление на самих себя в Службу безопасности Украины. Утверждения о связях с Россией были опровергнуты.
Вместо этого певец сменил имя на Anton Velboi и продолжил исполнять треки, принадлежащие Papa Music. Поэтому музыкальный лейбл подал на Антона в суд и выиграл дело. Из-за расторжения соглашения Антон должен был выплатить лейблу 300 тысяч долларов до 2028 года. Впрочем, конфликт удалось урегулировать.
Старый контракт дорабатываю, потому что он у меня на семь лет. И еще осталось три или четыре. Но на других условиях относительно процентов, сотрудничества, команды и творческих моментов. Потому что для меня главное – чтобы было комфортно работать,
– пояснил исполнитель в 2024 году.
Личная жизнь
Осенью 2023 года артист признался, что его сердце уже занято. Избранницей певца оказалась стилистка Яна Савченко.
Познакомились они на съемках клипа на песню "Домой", где девушка работала стилисткой. Яна настолько запомнилась парню, что он решил начать действовать.
Ухаживал, старался делать комплименты, а первые свидания происходили на примерках. Вот когда была примерка, я очень радовался этому,
– поделился артист.
Артист признался, что Яна – очень любящий, нежный и мудрый человек. К тому же он часто прислушивается к ней. В то же время певец не скрывает и имеющихся ссор и ревности в отношениях.
Но в 2025 году стало известно, что пара рассталась. Певец не раскрыл причину, но заявил, что это его вина.
Зависимость и реабилитационный центр
В прошлом году Wellboy признался, что очень плохо себя чувствовал из-за войны и растерянности в творчестве. Из-за этого у него развился ряд зависимостей, однако подробности он решил не раскрывать.
По словам артиста, ситуацию взяли в свои руки его друзья, которые предложили лечение в реабилитационном центре.
Длительное лечение помогло парню вернуться к привычному ритму жизни.
Такие были жизненные ситуации, что ну его к черту. Меня жизнь потаскала. С зависимостями я боролся и выздоравливал. Сейчас продолжаю выздоравливать, но уже все классно, поэтому я уже вернулся в строй, очень рад,
– откровенно рассказал Антон.
Где сейчас Wellboy?
В конце прошлого года стало известно, что певец уехал из Киева и поселился в Одессе. Свое решение он объяснял тем, что столица стала слишком суетливой, а вот морской город подарил ему внутренний баланс и спокойствие.
Исполнитель отметил, что сознательно отказался от активной жизни с развлечениями и тусовками. Также заявлял, что его сердце свободно.
Не так давно у Антона вышел новый альбом "Пассажир". В нем есть композиция под названием "Марина", в которой есть слова "Марина, Марина, любов моя єдина". Эти строки являются прямой цитатой из известной песни из репертуара Павла Зиброва.
Wellboy – "Марина": смотрите видео онлайн
По словам Wellboy, он лично позвонил Павлу Зиброву, чтобы прояснить ситуацию и уладить все вопросы. Поскольку автором текста является Юрий Рыбчинский, договариваться пришлось именно с ним.
Все хорошо. С Павлом Николаевичем мы позвонили друг другу, поговорили. Не буду говорить, о чем и как мы говорили, но все хорошо. Мы поздоровались с ним. Он и друзей понимал, и врагов умел прощать. Это человек с большой душой,
– прокомментировал певец.
На сентябрь и октябрь у него запланированы большие концерты в некоторых городах Украины.
Обратите внимание и на то, как сейчас живет певица Маша Кондратенко, которую раньше называли Klavdia Petrivna.