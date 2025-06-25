Ничего не помогает, – Wellboy шокировал, как наркотики довели его до психического расстройства

Певец Wellboy откровенно рассказал о своей длительной борьбе с наркотической зависимостью. Артист признался, что даже лечение в реабилитационном центре не дало результата.

Кроме того, он поделился, как это повлияло на его психическое здоровье. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Люкс ФМ.

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Так, по словам Антона Вельбоя, наркотики впервые появились в его жизни в 19 лет, когда он учился и жил в общежитии. Со временем эта привычка переросла в зависимость.

У меня такая жизнь, что ничего мне не помогает: ни ребцентры, ни бабки-ворожки. Я чувствую себя рок-звездой внутри, хочется веселиться. Ничего не помогает мне. Я снова и снова возвращаюсь к зависимостям,

– признался артист.

В то же время из-за злоупотребления у Wellboy начались серьезные проблемы с психическим здоровьем.

У меня было диагностировано биполярное расстройство личности. Когда ты употребляешь, то болезнь развивается. Это все переросло в шизоаффективное расстройство. Сейчас никак не удается стабилизировать эмоциональное состояние,

– поделился певец.

Несмотря на это Антон продолжает лечение, принимает медикаменты и регулярно общается с психиатром. Наибольшую поддержку исполнителю оказывает мама, которая переехала к нему. Он добавил, что мать сильно за него волнуется.

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Напомним, похожую историю с зависимостями пережил и фронтмен группы Kalush Олег Псюк. По словам артиста, алкоголь в его жизни появился в шесть лет, а уже в подростковом возрасте он перестал контролировать количество выпитого. С 14 лет ситуация усложнилась – Псюка начал употреблять наркотики. Впрочем, в 22 года певец решил радикально изменить свою жизнь. В 2016 году он разорвал отношения с друзьями, которые подталкивали его к вредным привычкам, и сосредоточился на учебе и карьере.