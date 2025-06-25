Нічого не допомагає, – Wellboy шокував зізнанням, як наркотики довели його до психічного розладу

Співак Wellboy відверто розповів про свою тривалу боротьбу з наркотичною залежністю. Артист зізнався, що навіть лікування в реабілітаційному центрі не дало результату.

Крім того, він поділився, як це вплинуло на його психічне здоров'я. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Люкс ФМ.

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Так, за словами Антона Вельбоя, наркотики вперше з'явилися в його житті у 19 років, коли він навчався та жив у гуртожитку. З часом ця звичка переросла у залежність.

У мене таке життя, що нічого мені не допомагає: ані ребцентри, ані бабки-ворожки. Я почуваюся рок-зіркою всередині, хочеться веселитися. Нічого не допомагає мені. Я знову і знову повертаюся до залежностей,

– зізнався артист.

Водночас через зловживання у Wellboy почалися серйозні проблеми з психічним здоров'ям.

У мене був діагностований біполярний розлад особистості. Коли ти вживаєш, то хвороба розвивається. Це все переросло в шизоафективний розлад. Наразі ніяк не вдається стабілізувати емоційний стан,

– поділився співак.

Попри це Антон продовжує лікування, приймає медикаменти та регулярно спілкується з психіатром. Найбільшу підтримку виконавцю надає мама, яка переїхала до нього. Він додав, що мати сильно за нього хвилюється.

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Нагадаємо, схожу історію з залежностями пережив і фронтмен гурту Kalush Олег Псюк. За словами артиста, алкоголь у його житті з'явився у шість років, а вже у підлітковому віці він перестав контролювати кількість випитого. З 14 років ситуація ускладнилася – Псюка почав вживати наркотики. Утім, у 22 роки співак вирішив радикально змінити своє життя. У 2016 році він розірвав стосунки з друзями, які підштовхували його до шкідливих звичок, та зосередився на навчанні й кар'єрі.