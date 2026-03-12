Укр Рус
Квиткова, Ефросинина, Осадчая и другие: кто выступит на самом масштабном форуме женского лидерства
12 марта, 17:00
Квиткова, Ефросинина, Осадчая и другие: кто выступит на самом масштабном форуме женского лидерства

София Хомишин
Основні тези
  • Woman Force Forum 2026 во Львове соберет более 600 женщин из разных сфер для обсуждения лидерства, предпринимательства и личностного развития.
  • Среди спикеров форума – известные украинские деятельницы, такие как Екатерина Осадчая, Маша Ефросинина и Даша Квиткова, а программа включает 7 тематических блоков.

21 марта во Львове состоится Woman Force Forum-2026 – крупнейший в Украине форум о женском лидерстве, предпринимательстве и личностном развитии.

На событие съедутся более 600 женщин со всей страны: основательницы компаний, топ-менеджеры, журналистки, инфлюенсеры и креаторы. Что именно состоится на форуме – читайте далее в материале 24 Канала.

Мы создаем Woman Force Forum как пространство, где женщины могут откровенно делиться опытом и черпать силу друг от друга. Мы хотим, чтобы каждая участница почувствовала поддержку и энергию других успешных, умных и ярких женщин,
– отметил Денис Рынский, организатор форума и основатель компании Global Events.

Среди спикеров Woman Force Forum-2026 – известные украинские деятельницы из медиа, бизнеса и культуры:

  • Екатерина Осадчая – телеведущая, основательница благотворительного фонда;
  • Маша Ефросинина – телеведущая, Почетный посол ООН, соучредитель "Фонда Маша";
  • Даша Квиткова – инфлюенсер и инициатор благотворительных проектов;
  • Валерия Гузема – основательница ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry;
  • Татьяна Парфильева – соучредитель бренда CHER'17, которая попала в рейтинг Forbes "30 до 30";
  • TAYANNA – певица и автор песен;
  • Руся Данилкина – 21-летняя ветеранка российско-украинской войны.

А также: Наталка Денисенко, Ирина Пистрюга, Анастасия Скальницкая, Ника Гук, Алина Френдий, Эльвира Гасанова, Лера Мандзюк, Анастасия Цимбаралу, Татьяна Фолошня и другие.

Что известно о Woman Force Forum-2026?

  • Программа форума состоит из 7 тематических блоков: бизнес, стиль, публичность, баланс, трансформация, креативность и партнерство. Участниц ждут выступления спикерок, панельные дискуссии, нетворкинг и яркое афтепати.
  • Во время форума будут говорить о влиянии, лидерстве и балансе между карьерой, семьей, войной и восстановлением страны. Также будут обсуждать то, как женщины меняют экономику, культуру, медиа и бизнес, и как сохранить внутреннюю силу, создавая успешные бренды и смыслы, объединяющие сообщества.
  • Woman Force Forum-2026 состоится в Emily Event Hall, который расположенный на территории комплекса Emily Resort в Винниках.