Квиткова, Ефросинина, Осадчая и другие: кто выступит на самом масштабном форуме женского лидерства
- Woman Force Forum 2026 во Львове соберет более 600 женщин из разных сфер для обсуждения лидерства, предпринимательства и личностного развития.
- Среди спикеров форума – известные украинские деятельницы, такие как Екатерина Осадчая, Маша Ефросинина и Даша Квиткова, а программа включает 7 тематических блоков.
21 марта во Львове состоится Woman Force Forum-2026 – крупнейший в Украине форум о женском лидерстве, предпринимательстве и личностном развитии.
На событие съедутся более 600 женщин со всей страны: основательницы компаний, топ-менеджеры, журналистки, инфлюенсеры и креаторы. Что именно состоится на форуме – читайте далее в материале 24 Канала.
Мы создаем Woman Force Forum как пространство, где женщины могут откровенно делиться опытом и черпать силу друг от друга. Мы хотим, чтобы каждая участница почувствовала поддержку и энергию других успешных, умных и ярких женщин,
– отметил Денис Рынский, организатор форума и основатель компании Global Events.
Среди спикеров Woman Force Forum-2026 – известные украинские деятельницы из медиа, бизнеса и культуры:
- Екатерина Осадчая – телеведущая, основательница благотворительного фонда;
- Маша Ефросинина – телеведущая, Почетный посол ООН, соучредитель "Фонда Маша";
- Даша Квиткова – инфлюенсер и инициатор благотворительных проектов;
- Валерия Гузема – основательница ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry;
- Татьяна Парфильева – соучредитель бренда CHER'17, которая попала в рейтинг Forbes "30 до 30";
- TAYANNA – певица и автор песен;
- Руся Данилкина – 21-летняя ветеранка российско-украинской войны.
А также: Наталка Денисенко, Ирина Пистрюга, Анастасия Скальницкая, Ника Гук, Алина Френдий, Эльвира Гасанова, Лера Мандзюк, Анастасия Цимбаралу, Татьяна Фолошня и другие.
Что известно о Woman Force Forum-2026?
- Программа форума состоит из 7 тематических блоков: бизнес, стиль, публичность, баланс, трансформация, креативность и партнерство. Участниц ждут выступления спикерок, панельные дискуссии, нетворкинг и яркое афтепати.
- Во время форума будут говорить о влиянии, лидерстве и балансе между карьерой, семьей, войной и восстановлением страны. Также будут обсуждать то, как женщины меняют экономику, культуру, медиа и бизнес, и как сохранить внутреннюю силу, создавая успешные бренды и смыслы, объединяющие сообщества.
- Woman Force Forum-2026 состоится в Emily Event Hall, который расположенный на территории комплекса Emily Resort в Винниках.