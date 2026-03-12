Квиткова, Ефросинина, Осадчая и другие: кто выступит на самом масштабном форуме женского лидерства

21 марта во Львове состоится Woman Force Forum-2026 – крупнейший в Украине форум о женском лидерстве, предпринимательстве и личностном развитии.

На событие съедутся более 600 женщин со всей страны: основательницы компаний, топ-менеджеры, журналистки, инфлюенсеры и креаторы. Что именно состоится на форуме – читайте далее в материале 24 Канала.

Мы создаем Woman Force Forum как пространство, где женщины могут откровенно делиться опытом и черпать силу друг от друга. Мы хотим, чтобы каждая участница почувствовала поддержку и энергию других успешных, умных и ярких женщин,

– отметил Денис Рынский, организатор форума и основатель компании Global Events.

Среди спикеров Woman Force Forum-2026 – известные украинские деятельницы из медиа, бизнеса и культуры:

Екатерина Осадчая – телеведущая, основательница благотворительного фонда;

Маша Ефросинина – телеведущая, Почетный посол ООН, соучредитель "Фонда Маша";

Даша Квиткова – инфлюенсер и инициатор благотворительных проектов;

Валерия Гузема – основательница ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry;

Татьяна Парфильева – соучредитель бренда CHER'17, которая попала в рейтинг Forbes "30 до 30";

TAYANNA – певица и автор песен;

Руся Данилкина – 21-летняя ветеранка российско-украинской войны.

А также: Наталка Денисенко, Ирина Пистрюга, Анастасия Скальницкая, Ника Гук, Алина Френдий, Эльвира Гасанова, Лера Мандзюк, Анастасия Цимбаралу, Татьяна Фолошня и другие.

Что известно о Woman Force Forum-2026?