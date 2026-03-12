Результатом этих гастролей стала очередная масштабная помощь украинской армии. Ирина Федишин поделилась итогами в инстаграме.

Тур "Украина колядует" охватил десятки городов в США, Канаде и Европе. Среди них – Миннеаполис, Чикаго, Детройт, Торонто, Бостон, Нью-Йорк, Варшава, Прага и Вена. В Украине концерты состоялись в Тернополе, Львове, Виннице, Хмельницком, Луцке, Ивано-Франковске, Коломые и Черновцах. Выступление были наполнены праздничным настроением: колядки, новогодние хиты, премьера нового альбома "Холодно" и яркие танцевальные постановки завораживали зрителей.

Собранные во время концертов средства пошли на закупку автомобилей для украинских военных. Волонтеры привозят машины из-за границы, красят их, проводят ремонтные работы и готовят к отправке на фронт.

После завершения всех подготовительных работ Ирина Федишин поделилась видео, снятым с высоты: на нем видно десятки готовых автомобилей, которые совсем скоро отправятся к защитникам Украины.

В комментариях под публикацией фанаты выразили благодарность Ирине Федишин и ее команде за поддержку ВСУ, назвав артистку примером для других знаменитостей.

Пользователи в соцсетях поддержали Ирину Федишин / Скриншот из инстаграма

Стоит отметить, что по итогам рождественского тура "Украина колядует" в прошлом году Федишин вместе с командой приобрела 100 автомобилей для ВСУ.

Что известно о помощи Ирины Федишин ВСУ?