Результатом цих гастролей стала чергова масштабна допомога українській армії. Ірина Федишин поділилася підсумками в інстаграмі.

Тур Ірини Федишин "Україна колядує" охопив десятки міст у США, Канаді та Європі. Серед них – Міннеаполіс, Чикаго, Детройт, Торонто, Бостон, Нью-Йорк, Варшава, Прага та Відень. В Україні концерти відбулися у Тернополі, Львові, Вінниці, Хмельницькому, Луцьку, Івано-Франківську, Коломиї та Чернівцях. Виступи були сповнені святковим настрою: колядки, новорічні хіти, прем'єра нового альбому "Холодно" та яскраві танцювальні постановки зачаровували глядачів.

Зібрані під час концертів кошти пішли на закупівлю автомобілів для українських військових. Волонтери привозять машини з-за кордону, фарбують їх, проводять ремонтні роботи та готують до відправки на фронт.

Після завершення всіх підготовчих робіт Ірина Федишин поділилася відео, знятим з висоти: на ньому видно десятки готових автомобілів, які зовсім скоро вирушать до захисників України.

У коментарях під публікацією фанати висловили вдячність Ірині Федишин та її команді за підтримку ЗСУ, назвавши артистку прикладом для інших знаменитостей.

Користувачі в соцмережах підтримали Ірину Федишин / Скриншот з інстаграму

Варто зазначити, що за підсумками різдвяного туру "Україна колядує" минулого року Федишин разом із командою придбала 100 автомобілів для ЗСУ.

Що відомо про допомогу Ірини Федишин ЗСУ?