На подію з'їдуться понад 600 жінок з усієї країни: засновниці компаній, топменеджерки, журналістки, інфлюенсерки та креаторки. Що саме відбудеться на форумі – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Ми створюємо Woman Force Forum як простір, де жінки можуть відверто ділитися досвідом і черпати силу одна від одної. Ми хочемо, щоб кожна учасниця відчула підтримку та енергію інших успішних, розумних і яскравих жінок,

– зазначив Денис Ринський, організатор форуму та засновник компанії Global Events.

Серед спікерок Woman Force Forum-2026 – відомі українські діячки з медіа, бізнесу та культури:

Катерина Осадча – телеведуча, засновниця благодійного фонду;

Маша Єфросиніна – телеведуча, Почесна Амбасадорка ООН, співзасновниця "Фонду Маша";

Даша Квіткова – інфлюенсерка та ініціаторка благодійних проєктів;

Валерія Гузема – засновниця ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry;

Тетяна Парфільєва – співзасновниця бренду CHER'17, яка потрапила у рейтинг Forbes "30 до 30";

TAYANNA – співачка та авторка пісень;

Руся Данілкіна – 21-річна ветеранка російсько-української війни.

А також: Наталка Денисенко, Ірина Пістрюга, Анастасія Скальницька, Ніка Гук, Аліна Френдій, Ельвіра Гасанова, Лєра Мандзюк, Анастасія Цимбаралу, Тетяна Фолошня та інші.

Що відомо про Woman Force Forum-2026?