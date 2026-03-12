На подію з'їдуться понад 600 жінок з усієї країни: засновниці компаній, топменеджерки, журналістки, інфлюенсерки та креаторки. Що саме відбудеться на форумі – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Ми створюємо Woman Force Forum як простір, де жінки можуть відверто ділитися досвідом і черпати силу одна від одної. Ми хочемо, щоб кожна учасниця відчула підтримку та енергію інших успішних, розумних і яскравих жінок,
– зазначив Денис Ринський, організатор форуму та засновник компанії Global Events.

Серед спікерок Woman Force Forum-2026 – відомі українські діячки з медіа, бізнесу та культури:

  • Катерина Осадча – телеведуча, засновниця благодійного фонду;
  • Маша Єфросиніна – телеведуча, Почесна Амбасадорка ООН, співзасновниця "Фонду Маша";
  • Даша Квіткова – інфлюенсерка та ініціаторка благодійних проєктів;
  • Валерія Гузема – засновниця ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry;
  • Тетяна Парфільєва – співзасновниця бренду CHER'17, яка потрапила у рейтинг Forbes "30 до 30";
  • TAYANNA – співачка та авторка пісень;
  • Руся Данілкіна – 21-річна ветеранка російсько-української війни.

А також: Наталка Денисенко, Ірина Пістрюга, Анастасія Скальницька, Ніка Гук, Аліна Френдій, Ельвіра Гасанова, Лєра Мандзюк, Анастасія Цимбаралу, Тетяна Фолошня та інші.

Що відомо про Woman Force Forum-2026?

  • Програма форуму складається з 7 тематичних блоків: бізнес, стиль, публічність, баланс, трансформація, креативність та партнерство. На учасниць чекають виступи спікерок, панельні дискусії, нетворкінг та яскраве афтепаті.
  • Під час форуму говоритимуть про вплив, лідерство та баланс між кар'єрою, сім'єю, війною і відновленням країни. Також обговорюватимуть те, як жінки змінюють економіку, культуру, медіа та бізнес, і як зберегти внутрішню силу, створюючи успішні бренди та сенси, що об'єднують спільноти.
  • Woman Force Forum-2026 відбудеться в Emily Event Hall, що розташований на території комплексу Emily Resort у Винниках.