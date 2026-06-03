Язык – это граница, –YAKTAK резко высказался об украинцах, которые поехали на концерт Коржа

Недавно в Румынии состоялся концерт белорусского артиста Макса Коржа, который поет на русском и не имеет четкой позиции относительно войны. На его выступление приехало немало украинцев, которые являются фанатами его музыки.

Концерт Макса Коржа вызвал немало обсуждений в соцсетях. Украинский певец YAKTAK (настоящее имя - Ярослав Карпук) высказал свое мнение в комментарии "РБК-Украина Life".

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Артист признался, что не следит за артистами, которые поют на русском языке. 24 февраля 2022 года стало для него четкой границей в этом вопросе.

Вот в 22-м году, 24 февраля, для меня закончилось все, что я знал о том, поэтому я не знаю, кто ездил, кто выступает. Ну, конечно, что негативно, потому что кто бы что ни говорил, это русская музыка, это на русском языке, а язык – это граница,

– подчеркнул YAKTAK.

Певец добавил, что украинцам в период войны стоит поддержать именно украинскую музыку. Тем более, что новых артистов множество и они представляют разные жанры. По мнению YAKTAK, наша музыка очень красивая – ее стоит просто услышать.



YAKTAK / Фото из инстаграма YAKTAK

Исполнитель признался, что до полномасштабного вторжения он также слушал русскую музыку. Но она была в меньшинстве в его плейлисте.

"В моем плеере было где-то процентов 70, наверное, английской музыки, процентов 20 украинской, процентов 10, конечно, русской музыки тоже. Но, ну, просто все окружение слушало и я не мог ее не слышать и не мог в этом не жить", – рассказал артист.

Но YAKTAK не понимает, как после нескольких лет полномасштабной войны российская музыка до сих пор кого-то привлекает.

Но геноцид украинского народа веками продолжается. Нас веками убивают, пытают, вывозят. Все, что происходит каждый день над нашими городами. Как после этого всего слушать русскую музыку? Не поворачивается даже язык, палец или ухо, чтобы включить это все,

– признался певец.

Каким был концерт Коржа в Бухаресте?

Белорусский артист Макс Корж на своем концерте снова продемонстрировал, что держится "вне политики" и пытается усидеть на двух стульях.

Выступление состоялось 23 мая в Бухаресте и собрало десятки тысяч слушателей, среди которых были и украинцы. В день концерта охрана проверяла посетителей и забирала у них украинские флаги.

Кроме того, в один момент зал начал скандировать: "Путин х***о". Но после этого Макс Корж сказал, что на его концертах нельзя выкрикивать никаких имен, кроме его собственного – ни в положительном, ни в негативном контексте.

Добавим, что в своих предыдущих заявлениях Макс Корж призывал к миру, но не называл Россию агрессором. В одной из песен, вышедшей после 2022 года, артист продвигает нарративы о "братских народах", навязанные российской пропагандой.