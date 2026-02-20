YAKTAK осуществил мечту 8-летнего мальчика, пострадавшего в результате обстрела Херсона

YAKTAK (Ярослав Карпук) осуществил мечту своего маленького поклонника. Певец встретился с Артемом из Херсона в Superhumans Center, где он проходит реабилитацию. В дом мальчика попал российский дрон.

Об этом YAKTAK рассказал в инстаграме. Он опубликовал видео со встречи с Артемом.

Несколько дней назад Ярослав увидел видео о 8-летнем Артеме, которое опубликовали на инстаграм-странице Superhumans Center. В ролике мальчик рассказал, что мечтает встретиться с певцом.

Между реабилитациями, находясь в медицинском центре, он находит силы делать свои первые маленькие концерты, где поет мои песни! Для меня это что-то невероятное и очень ценное. Я очень счастлив, что моя музыка может быть для кого-то "источником" спокойствия и веры в будущее!,

– поделился Карпук.

Через некоторое время Ярослав пришел в Superhumans Center и встретился с Артемом. Они спели песню "Ночью" под гитару и сыграли импровизационный концерт вместе с ветеранами из Victory Beats.

Такие маленькие герои как Артем напоминают, ради чего все это! Спасибо тебе, друг. Как я тебе уже говорил лично, ты – великий человек!,

– отметил певец.

В Superhumans Center рассказали, что Артему всего 8 лет. Вместе с семьей он попал под российский обстрел в Херсоне и пострадал больше всего. Мальчик потерял правую ногу и получил сложную травму левой ноги.

Сейчас Артем осваивает протез, а врачи восстанавливают уцелевшую ногу. Мальчика поддерживают семья и друзья-суперы из Superhumans band. С первых дней в центре он посещает музыкальную терапию.

