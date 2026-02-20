Об этом YAKTAK рассказал в инстаграме. Он опубликовал видео со встречи с Артемом.
Тоже интересно Для сбора на ГУР: Харчишин и Марунич вернули легендарный проект в формате ютуб-шоу
Несколько дней назад Ярослав увидел видео о 8-летнем Артеме, которое опубликовали на инстаграм-странице Superhumans Center. В ролике мальчик рассказал, что мечтает встретиться с певцом.
Между реабилитациями, находясь в медицинском центре, он находит силы делать свои первые маленькие концерты, где поет мои песни! Для меня это что-то невероятное и очень ценное. Я очень счастлив, что моя музыка может быть для кого-то "источником" спокойствия и веры в будущее!,
– поделился Карпук.
Через некоторое время Ярослав пришел в Superhumans Center и встретился с Артемом. Они спели песню "Ночью" под гитару и сыграли импровизационный концерт вместе с ветеранами из Victory Beats.
Такие маленькие герои как Артем напоминают, ради чего все это! Спасибо тебе, друг. Как я тебе уже говорил лично, ты – великий человек!,
– отметил певец.
В Superhumans Center рассказали, что Артему всего 8 лет. Вместе с семьей он попал под российский обстрел в Херсоне и пострадал больше всего. Мальчик потерял правую ногу и получил сложную травму левой ноги.
Сейчас Артем осваивает протез, а врачи восстанавливают уцелевшую ногу. Мальчика поддерживают семья и друзья-суперы из Superhumans band. С первых дней в центре он посещает музыкальную терапию.
Где скоро выступит YAKTAK?
Кстати, уже завтра, 21 февраля, YAKTAK даст сольный концерт в Киеве. Он выступит на концертной площадке Atlas, что на улице Сечевых Стрельцов 37-41.
Часть средств пойдет на помощь Вооруженным Силам Украины. Купить билеты можно по ссылке.
Начало концерта в 19:00, открытие дверей – в 18:00.