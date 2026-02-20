Харчишин с трубой и Марунич с гитарой неожиданно появлялись в разных локациях Киева, и в конце концов вышли вместе на сцену Дворца спорта, где собрались тысячи зрителей, передает 24 Канал.

Легендарный проект возвращается в формате дорожного ютуб-шоу. Команда еженедельно отправляется на локацию и снимает выпуск. Зрители могут наблюдать за процессом в прямом эфире и задавать вопросы. Когда эпизод смонтируют, его будут выпускать на официальном ютуб-канале рок-группы "Друга Ріка".

В шоу сочетаются музыка, разговоры и встречи с музыкантами, блогерами и друзьями коллектива. Также команда посещает пункты несокрушимости, где встречается с людьми и организует акустические вечера.

Для справки! Проект "Труба зовет 2.0" – это часть большой благотворительной кампании к юбилейному концерту "Другої Ріки" во Дворце Спорта и всеукраинского тура "Я есть! 30 лет". Цель – собрать 15 миллионов гривен на ГУР МО Украины. Деньги направят на катер для эвакуационных миссий по спасению разведчиков, дроны MAVIC 3T и серверное оборудование. Поддержать сбор можно по ссылке.

В первом эпизоде к Ивану Маруничу и Валерию Харчишину присоединились музыканты рок-группы "Друга Ріка". В дороге они говорили о первых концертах, играли в игру "Было, не было" и угадывали песни по цитатам.

Сооснователь коллектива Виктор Скуратовский принял участие в рубрике "Течет река". Он вспомнил первое выступление "Другої Ріки" и рассказал о начале истории группы.

Впоследствии музыканты приехали на Троещину, где встретились с блогером Анеттой Борисовной. Вместе с Харчишиным она спела песню "Так мало здесь тебя". В завершение эпизода Иван и Валерий дали импровизационный акустический концерт в пункте несокрушимости возле кинотеатра "Флоренция".

"Труба зовет 2.0": смотрите первый выпуск онлайн

