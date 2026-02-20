Харчишин с трубой и Марунич с гитарой неожиданно появлялись в разных локациях Киева, и в конце концов вышли вместе на сцену Дворца спорта, где собрались тысячи зрителей, передает 24 Канал.
Легендарный проект возвращается в формате дорожного ютуб-шоу. Команда еженедельно отправляется на локацию и снимает выпуск. Зрители могут наблюдать за процессом в прямом эфире и задавать вопросы. Когда эпизод смонтируют, его будут выпускать на официальном ютуб-канале рок-группы "Друга Ріка".
В шоу сочетаются музыка, разговоры и встречи с музыкантами, блогерами и друзьями коллектива. Также команда посещает пункты несокрушимости, где встречается с людьми и организует акустические вечера.
Для справки! Проект "Труба зовет 2.0" – это часть большой благотворительной кампании к юбилейному концерту "Другої Ріки" во Дворце Спорта и всеукраинского тура "Я есть! 30 лет". Цель – собрать 15 миллионов гривен на ГУР МО Украины. Деньги направят на катер для эвакуационных миссий по спасению разведчиков, дроны MAVIC 3T и серверное оборудование. Поддержать сбор можно по ссылке.
В первом эпизоде к Ивану Маруничу и Валерию Харчишину присоединились музыканты рок-группы "Друга Ріка". В дороге они говорили о первых концертах, играли в игру "Было, не было" и угадывали песни по цитатам.
Сооснователь коллектива Виктор Скуратовский принял участие в рубрике "Течет река". Он вспомнил первое выступление "Другої Ріки" и рассказал о начале истории группы.
Впоследствии музыканты приехали на Троещину, где встретились с блогером Анеттой Борисовной. Вместе с Харчишиным она спела песню "Так мало здесь тебя". В завершение эпизода Иван и Валерий дали импровизационный акустический концерт в пункте несокрушимости возле кинотеатра "Флоренция".
Группа "Друга Ріка" выпустила римейк песни "Вже не сам"
Напомним, недавно группа "Друга Ріка" выпустила римейк легендарной песни "Вже не сам", который получил название "Вже не сом", чтобы помочь собрать 15 миллионов гривен на ГУР МО Украины. К инициативе присоединились сеть мультимаркетов "Аврора" и сервис поиска работы Work.ua.
В клипе, который снимала продакшн-команда Piece of Studio, появились Марк Куцевалов, Артем Дамницкий, "Бампер и Сус", а Валерий Харчишин превратился в моржа.
По случаю 30-летия "Друга Ріка" выступит в 12 городах Украины. Купить билеты можно по ссылке. Отметим, что зрители автоматически делают донаты, ведь часть средств направят на поддержку благотворительного сбора.